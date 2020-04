Día 37: Ejercicios para combatir el confinamiento

En el día 37 del reto #yomequedoencasaentrenando continuaremos con un entrenamiento de fuerza más de cuerpo completo. Vamos a utilizar los pesos que hay en casa y, si si tenemos, un elástico.

"Pero antes me gustaría destacar qué tipo de hábitos componen ese 80% que no nos darán más que el 20% de resultado y que, por lo tanto, no debes perder tu tiempo en ellos", explica José Luis Albal, quien ha diseñado estos ejercicios junto a su equipo del gimnasio Fit Corner Mallorca. "Son el uso de suplementación deportiva, pastillas para ayudar a bajar de peso, el uso de quemagrasas, invertir tiempo y tiempo en buscar la mejor rutina (no existe), comer hidratos por la noche, hacer ejercicio cardiovascular en ayunas€ Absolutamente todos estos hábitos no son importantes. Céntrate en los realmente importantes y tendrás unos resultados increíbles, te lo garantizo", señala.

Y ahora, ¡sigamos con el entrenamiento!

Hoy tenemos un entrenamiento basado en un sistema piramidal de 5 ejercicios, donde se empezará con más repeticiones y se acabará con menos.

Por favor, recuerda que calentar antes de empezar el entrenamiento y realizar algunos ejercicios de movilidad es vital para evitar lesiones y poder afrontar el entrenamiento con garantías.

El entrenamiento consiste en realizar 50 repeticiones de "walking lunges" (zancadas), "long plank" (plancha abdominal), "banded lateral shoulder raises" (elevación lateral de hombros), "jumping jacks", "toe touches" y por último, "contraskipping".

Una vez completada la ronda del número 50, haremos lo mismo con 40, 30, 20 y 10. Encuentra la técnica de todos los ejercicios en el video.