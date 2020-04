Tòfol Castanyer corona las tres cimas más altas de la Serra de Tramuntana

Una cinta de correr y una ligera inclinación en la máquina fue lo único que necesitó ayer el ultrafondista mallorquín Tòfol Castanyer para coronar las tres cimas más altas de la Serra de Tramuntana. El corredor invirtió 29 kilómetros y cerca de tres horas y media para solventar los 4.212 metros de desnivel que acumulan el Puig Major (1.447 metros), el Penyal des Migdia (1.398) y el Puig de Masanella (1.367).

"Reto conseguido y una batallita más que contar", señalaba Tòfol Castanyer minutos después de solventar este nuevo reto. "Nadie nos quitará la ilusión de seguir subiendo montañas", indicaba. "La verdad es que ha sido mucho más difícil de lo que esperaba porque no estoy acostumbrado a correr en cinta con pendiente. He sumado un 12% de inclinación durante bastante tiempo, a unos 10 km por hora, aunque luego he preferido bajar un poco la velocidad y ponerme un poco más de cuesta", reconocía tras el esfuerzo realizado. "Elegí las tres cimas más altas de la Serra de Tramuntana porque es el lugar donde vivo, entreno y trabajo. Son las cimas de mi vida", señaló Castanyer tras cumplir el reto bautizado con el nombre de #CoronaCimas.

El ultrafondista mallorquín no fue el único corredor que se unió a la batalla orquestada por el equipo Salomon. Tomando la idea de Luca Papi, tres veces ganador de la Transgrancanaria 360º, de 262 kilómetros, quien se montó su propio ultra trail en casa y se marcó el reto de completar 110 kilómetros y 8.300 metros de desnivel positivo en 24 horas, la empresa de ropa y calzado de running reunió a seis integrantes del equipo Salomon Iati para ascender sus cimas favoritas entre cuatro paredes.

Cristofer Clemente, Aritz Egea, Ainhoa Sanz, Jan Margarit y Eli Gordón se unieron ayer a Tòfol Castanyer para sumar kilómetros y metros de desnivel corriendo en cinta, en escaleras o con la ayuda de unas sillas. Cada uno eligió una montaña y una forma diferente de ascenderla.

El conocido solleric ya fue protagonista durante esta cuarentena al completar otro complicado reto que también realizó entre las cuatro paredes de su casa. El pasado 28 de marzo se unió a los corredores de montaña de larga distancia Pau Capell y Kilian Jornet para correr un maratón (42 kilómetros) sobre una cinta, bajo el lema #YoCorroEnCasa, y recaudar fondos para un ensayo clínico pionero, para definir qué fármacos servirán para tratar de manera inmediata a los infectados, prevenir el contagio en sus contactos y buscar una vacuna contra el virus.