Día 33: Ejercicios para combatir el confinamiento

El ejercició sigue siendo imprescindible para pasar de la mejor manera el encierro en casa. José Luis Albal y su equipo del gimnasio Fit Corner Mallorca nos acompañan nuevamente para cumplir la rutina del día 33 de encierro.

En esta ocasión contamos con un entrenamiento cariovascular que nos hará sudar la camiseta. El ejercicio se dicide en siete rondas, de dos minutos de trabajo y un minuto de descanso entre cada una.

En cada ronda realizará veinte repeticiones de VMO squats (10 por cada pierna), 15 repeticiones de V ups y 10 repeticiones de push ups. Cuando acabe esto, el tiempo restante de los 2 minutos continuará con los siguientes ejercicios:

En la ronda 1: máximas repeticiones de jumping jacks.

Ronda 2: máximos plank walks.

Ronda 3: máximos squat jumps.

Ronda 4: máximos single leg jumps.

Ronda 5: máximos shoulder press.

Ronda 6: máximos V variation.

Ronda 7: máximos burpees.

Asegúrese siempre de revisar el funcionamiento del entrenamiento y la técnica de los ejercicios con el vídeo. Además, Albal acompaña la rutina de un buen consejo: El perfeccionismo tan solo le llevará a la frustración cuando no consiga entrenar todos los días, seguir su alimentación perfecta o moverse todo lo que querría moverse. La realidad es que la vida no es perfecta y nosotros tenemos que ser siempre algo flexibles para no frustrarnos.