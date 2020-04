Miquel Jaume: "Se debe terminar la Liga y el play-off con la fórmula que se pueda"

El presidente del Palma Futsal, Miquel Jaume, aseguró ayer que el club es partidario de terminar la competición, pero siempre y cuando lo permitan las autoridades. "No se entiende que la Federación Española nos trate como un deporte no profesional. El Palma no ha hecho un ERTE, ni una rebaja salarial y no se lo plantea si finaliza la Liga", dijo ayer en una larga rueda de prensa virtual con los periodistas.

"Nuestra postura, siempre respetando las decisiones de las autoridades, es que se debe terminar la Liga y terminar el play-off con la fórmula que se pueda. También entendemos que tomar una decisión a día de hoy es muy precipitado. Hay mucho margen. El escenario que se puede abrir en mayo, junio o julio es diferente al de ahora. Hay que esperar a tomar una decisión definitiva a que se pueda levantar el estado de alarma, pero siempre teniendo en la óptica que podamos volver a la competición", reflexionó.

Preguntado acerca de la posición que adopta en Palma y el resto de entidades, el manacorí fue tajante. "La postura de la mayoría de clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) es la de seguir la competición y terminar. La postura de la Comisión Delegada de fútbol sala de la Federación Española (RFEF) no la sé, pero parece que hay ciertas presiones para que se dé por finalizada y por eso nos meten en el saco del fútbol amateur. Si esta competición la siguiera gestionando la LNFS no sucedería esto. Por ahí está el primer problema que se tiene que clarificar", lamentó.

Jaume se mostró crítico con la Española. "Nos preocupan sus dudas, cambios de criterio y bandazos sobre las decisiones que puedan tomar para finalizar la temporada", señaló antes de poner un ejemplo al respecto. "Si ahora se tomara la decisión de dar la Liga por finalizada sería un error porque si el problema se solventa en mayo, habría tiempo para finalizar la competición y nos daríamos cuenta del grave a error que se ha cometido. Los siete partidos que quedan se pueden disputar en cuatro semanas con partidos entre semana. Luego puedes analizar cómo disputas el play-off. Por eso no hay que tomar decisiones precipitadas y esperar a que va a pasar. Evidentemente si se mantiene el confinamiento hasta julio o agosto ya es otra cosa", afirmó.

El dirigente se explayó en los detalles que "hay que tener en cuenta" antes de cancelar la Liga. "Nadie piensa en estos momentos en los socios de los clubes. Nosotros tenemos más de tres mil que han pagado un abono para ver la liga y el play-off y que, en estos momentos, se pueden sentir defraudados porque hemos jugado menos. No pensamos en los patrocinadores, que a nosotros tanto nos apoyan. Estamos en deuda con ellos. Y los volveremos a necesitar. Y no pensamos en las instituciones. Todos los clubes tienen acuerdos y hay que justificarles la subvención o patrocinio que puedas tener. Es obligación cumplir con ellos porque luego pueden recortarlas o dar pie a que en otra temporada sea menor. Hay condicionantes que hay que respetar. Igual que los contratos con los jugadores", desveló.



Sin rebajas

Uno de los aspectos que dejó claro es que el club ni se ha planteado someter a la plantilla a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. "A día de hoy no hemos hecho ningún ERTE, no nos hemos planteado ninguna modificación de contrato, no hemos pedido ninguna rebaja a los jugadores. Si sigue la competición, aunque sea tarde, vamos a cumplir con todos los compromisos sin ninguna rebaja", manifestó.

Jaume, que fundó el club en 1998, reivindicó el fútbol sala. "El de Primera División es un deporte profesional. No podemos aceptar que desde la RFEF se nos ponga en el mismo saco a nivel de tomar decisiones que el fútbol no profesional. Los clubes de Primera están profesionalizados, con estructuras profesionales, presupuestos profesionales, con dedicación exclusiva y Seguridad Social. Cualquier decisión que tome la RFEF sobre la conclusión de esta temporada la debe hacer al margen de las que tome para el fútbol aficionado", concluyó.



Tirado "La plantilla sigue trabajando por si se reanuda"

El director deportivo José Tirado aseguró que los jugadores se ejecitan pensando en que van a volver a jugar este curso. "La plantilla sigue trabajando con el preparador físico por si se vuelve a reanudar la competición estar lo más preparados posible para competir al más alto nivel", dijo. Sobre el diseño del equipo del próximo curso, el gerente fue claro. "Ahora negociar con un jugador que acabe contrato el 30 de junio no tiene sentido. Si se oficializa que se va a jugar hasta el 15 de julio nos sentaremos con los jugadores que acaben contrato, ahora no tiene sentido", reiteró convencido el calvianer.