Miquel Jaume: "Se debe terminar la Liga y el play-off con la fórmula que se pueda"

El presidente del Palma Futsal, Miquel Jaume, ha asegurado que el club es partidario de terminar la competición por todo lo que hay detrás de los propios clubes, pero siempre y cuando lo permitan las autoridades. "No se entiende que la RFEF los trate como un deporte no profesional. El Palma no ha hecho un ERTE, ni rebaja salarial y no se lo plantea si finaliza la competición", ha dicho esta mañana en una rueda de prensa virtual con los periodistas.

" Todos estamos muy preocupados fundamentalmente por la salud y por superar esta crisis, que estoy seguro que se va a superar y nuestra postura la defenderemos desde el máximo respeto a las normas y decisiones que se adopten por parte de las autoridades sanitarias y políticas y nuestra postura se va a condicionar priorizando la salud por encima de todo", ha dicho en primera instancia. "Nuestra postura, siempre respetando las decisiones de las autoridades, es que se debe terminar la liga y terminar el playoff con la fórmula que se pueda. También entendemos que tomar una decisión a día de hoy es muy precipitado. Hay mucho margen. El escenario que se puede abrir en mayo, junio o julio es diferente. Hay que esperar a tomar una decisión definitiva a que se pueda levantar el estado de alarma, pero siempre teniendo en la óptica que podamos volver a la competición", ha reflexionado.

Miquel Jaume todavía ha ido más allá en su argumentación. "Entendemos que en el momento que se levante el estado de alarma se podrá decidir si hay o no margen y cómo se puede hacer. A día de hoy, es muy precipitado y podría ser una muy mala decisión que puede afectar a todo que se decidiera dar por terminada una liga. Hay intereses y como presidente del Palma Futsal creo que es pronto para tomar una decisión y se tendrá que hacer dependiendo de la evolución de la crisis", ha destacado.

Preguntado acerca de la posición que adopta en Palma y el resto de entidades, el manacorí ha sido tajante. "La postura de la mayoría de clubes de la LNFS es la de seguir la competición y terminar. La postura de la Comisión Delegada de fútbol sala de la RFEF no la sé, pero parece que hay ciertas presiones para que se dé por finalizada y por eso nos meten en el saco del fútbol amateur. Si esta competición la siguiera gestionando la LNFS no sucedería esto. Por ahí está el primer problema que se tiene que clarificar", ha comentado. Jaume se ha mostrado crítico con la Federación Española. "Nos preocupan las dudas, los cambios de criterio y los bandazos de la RFEF sobre las decisiones que puedan tomar para finalizar la temporada. Sinceramente creo que si la gestión hubiera seguido en manos de la LNFS estaría bastante resuelto y claro", ha señalado.

El club tiene claro que ahora toca priorizar los aspectos capitales que son la salud y evitar los contagios para tratar de solventar el gran drama cuanto antes. "La de 2008 fue una crisis puramente económica y la actual es una doble crisis. Se trata de una crisis muy problemática y dramática porque somos persones, hay enfermos, fallecidas y después vendrá también una crisis económica que desde mi punto de vista será más delicada y grave que la de 2008. Afectará al empleo, a las empresas y al deporte. Veo que el futuro va a ser muy complicado", resalta Jaume.

En este sentido, el dirigente reitera que "la incertidumbre es muy alta y hay que esperar al día a día. Por eso pedimos que no se tomen decisiones precipitadas. Si ahora se tomara la decisión de dar la Liga por finalizada sería un error porque si el problema se solventa en mayo, queda tiempo para finalizar la competición, nos daríamos cuenta del grave a error que se ha cometido. Los siete partidos que quedan se pueden disputar en cuatro semanas con partidos entre semana. Luego puedes analizar como disputas el playoff. Por eso no hay que tomar decisiones precipitadas y esperar a que va a pasar. Evidentemente si se mantiene el confinamiento hasta julio o agosto ya es otra cosa".

El dirigente apunta todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante. "Si se normaliza la situación hay fechas porque hasta septiembre o octubre no comienza la siguiente temporada. Nadie piensa en estos momentos en los socios de los clubes. Nosotros tenemos más de tres mil que han pagado un abono para ver la liga y el playoff y que, en estos momentos, se pueden sentir defraudados porque hemos jugado menos. Por ellos tenemos que hacer todo lo posible para terminar. No pensamos en los patrocinadores, que a nosotros tanto nos apoyan. Los patrocinadores han aportado para que se cubra toda la temporada. Estamos en deuda con ellos. Y los volveremos a necesitar. Y no pensamos en las instituciones y todos los clubes tienen acuerdos y hay que justificarles la subvención o patrocinio que puedas tener. Es obligación cumplir con ellos porque luego pueden recortarlas o dar pie a que en otra temporada sea menor. Hay condicionantes que hay que respetar. Igual que los contratos con los jugadores", ha explicado.

Uno de los aspectos que ha dejado claro el presidente balear es que el club no ha tomado ni se ha planteado tomar ninguna decisión de someter a la plantilla a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo porque quiere cumplir con sus compromisos si finaliza la temporada ya que los jugadores entrenan en sus casas y se preparan para la competición y el deseo del club es cumplir con los acuerdos adquiridos por respeto a todos ellos y siempre que sea posible. "A la plantilla le hemos comunicado la situación. A día de hoy no hemos hecho ningún ERTE, no nos hemos planteado ninguna modificación de contrato, no hemos pedido ninguna rebaja a los jugadores. Si sigue la competición aunque sea tarde vamos a cumplir con todos los compromisos sin ninguna rebaja porque el futbolista no tiene culpa de lo que está pasando y su intención es entrenar y volver a competir. Hay clubes que al día siguiente de decretar el Estado de Alarma se apuntaron a un ERTE, son decisiones precipitadas pero cada uno en su casa puede hacer lo que quiera", ha destacado.

Miquel Jaume, que lleva 22 años en el fútbol sala desde la creación del club y que ha seguido en primera persona la evolución del fútbol sala, asegura que "reivindicamos que el fútbol sala de Primera División es un deporte profesional. No podemos aceptar que desde la RFEF se nos ponga en el mismo saco a nivel de tomar decisiones que el fútbol no profesional. Desde hace muchos años se han encargado de fomentar desde la LNFS el desarrollo profesional. Los clubes de Primera División estás profesionalizados, con estructuras profesionales, presupuestos profesionales, con dedicación exclusiva y Seguridad Social, entrenan mañana y tarde y el CSD cuando fichamos a un jugador extracomunitario emite una certificación que declara que es jugador profesional. Todas las condiciones son de deporte profesional" y es por ello que "cualquier decisión que tome la RFEF sobre la conclusión de esta temporada la debe hacer al margen de las que tome para el fútbol aficionado" y reitera que "el fútbol sala de Primera División es profesional".

Por su parte, el director deportivo José Tirado ha pronunciado un discurso similar al de Jaume y ha dejado claro que los jugadores se ejecitan pensando en que van a volver a jugar este curso. "La plantilla sigue trabajando con el preparador físico por si se vuelve a reanudar la competición estar lo más preparados posible para competir al más alto nivel", ha apuntado. "Los jugadores tienen predisposición total para terminar la temporada. Ellos saben lo importante que es para el club y creo que no tendríamos ningún tipo de problema con los contratos. Lo más importante ahora es volver a entrenar. En ese momento se podrá valorar si se tiene que jugar todo o solo el playoff. Hagan lo que hagan no estarán todos contentos", ha precisado.

Toda la situación que se vive en la actualidad deja abiertos muchos interrogantes en distintos ámbitos del panorama deportivo. Desde el Palma Futsal se apuesta por la prudencia y la tranquilidad. Uno de los aspectos a resolver con el paso de las fechas la situación de los jugadores que terminan contrato el 30 de junio, así como las cesiones, en el caso de que se decida alargar el final de la temporada 2019/20. Tirado ha revelado que "el Barça hizo una propuesta con el apoyo de muchos clubes para terminar la temporada en junio y el playoff en julio con reducción de partidos" que coincidió con el comunicado de la RFEF en la que no queda claro si incluye la Primera División de fútbol sala" y que genera todavía más incertidumbre en las directivas.



Esta situación tiene paralizado cualquier movimiento a la espera de novedades y de que se empiecen a despejar las primeras dudas y, con ello, los siguientes pasos a seguir. "Es un escenario complicado. Ahora queremos estar tranquilos y no queremos iniciar negociaciones hasta ver el escenario que hay. Ahora negociar con un jugador que acabe contrato el 30 de junio no tiene sentido. Si se oficializa que se va a jugar hasta el 15 de julio nos sentaremos con los jugadores que acaben contrato, ahora no tiene sentido. Intentamos estar tranquilos y trabajar para la normalidad del club dentro de los condicionantes que hay. De momento no nos planteamos nada hasta que sepamos que va a suceder con la competición. Nosotros no pondremos pegas si hay que extender las cesiones de Ximbinha y Catela. No nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros faltando dos o tres partidos para acabar".

Como consecuencia, el mercado de fichajes y las confecciones de plantillas de cara al próximo curso ahora mismo están totalmente en un segundo plano a la espera de ver las consecuencias que puede tener la crisis económica que producirá la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus. "La incertidumbre es un problema para los clubes. Nadie mueve un hilo ni quiere mover fichajes porque no sabemos si el año que viene mantendremos los patrocinadores, las subvenciones, si tendremos más o menos socios. Estamos en una incertidumbre total que tienes que plantear diez escenarios. Seguramente a final de junio tendrás un escenario más amplio para poder ver. El deporte balear va a salir muy tocado porque en la última crisis los clubes tenían una aportación muy alta de las instituciones y estas dijeron que se tenía que trabajar con el sector privado. Hemos sido un ejemplo de salir a la calle a convencer a las empresas e intentar que el 70 u 80 por ciento sea de capital privado pero ahora el patrocinio privado va a salir perjudicado. Aquí m­­­uchas empresas viven del turismo", ha relatado Tirado.

Son situaciones que a día de hoy quedan todavía muy lejanas aunque no hay que descuidarlas sin dejarse llevar por las múltiples rumorologías hasta que haya comunicación oficial. Uno de los escenarios de los que se habla es de poder iniciar el próximo curso a puerta cerrada en función de cómo avance la emergencia sanitaria. Para el Palma Futsal es trascendental su afición y por eso muestra su deseo de que la situación permita poder volver a acoger a su hinchada en Son Moix cuanto antes. "Nos encantaría que la temporada que viene se volviera a la normalidad y que pudiéramos tener a la mejor afición del mundo con nosotros. No nos gustaría empezar la temporada sin público y sobre todo con lo que significa nuestra afición", ha finalizado.