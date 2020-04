El fútbol balear entra en debate

El debate en el fútbol balear está abierto y no está dejando indiferente a nadie, con opiniones para todos los gustos, acerca de las intenciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la suspensión de las competiciones nacionales desde el 15 de marzo por el coronavirus. La principal discusión en Balears en estos momentos se centra en cómo queda la Tercera División. La RFEF ha propuesto que se dé por finalizada la Liga como está y que los cuatro primeros (Poblense, Ibiza, Mallorca B y Felanitx) se disputen una plaza de ascenso en una 'Final a Cuatro', en una sede a elegir, y que no haya descensos.

Esta propuesta ha generado una división de opiniones, en algunos casos muy encontradas, entre sus participantes al tener distintas ideas de cómo cerrar las competiciones. Obviamente la mayoría de los clubes, principalmente los que tienen pretensiones, los de la parte alta para ascender de categoría, y los de abajo para evitar el descenso, defienden unos intereses que les benefician. Los situados en la zona intermedia generalmente abogan por finalizar la competición y premiar al primero con el ascenso.

"Este tema es muy difícil ya que es imposible contentar a todo el mundo", señaló resignado el secretario de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), Manolo Bosch. En un aspecto sí que hay unanimidad. Todos los clubes de Tercera, como del resto del balompié balear, priman la salud general y la de sus jugadores, técnicos y aficionados y no quieren arriesgar.

Las declaraciones del presidente del Poblense, Miquel Bennàssar, 'Molondro', a DIARIO de MALLORCA causaron ayer un gran impacto en el fútbol balear. "No puedes castigar al primero con no ascender y premiar al último como salvación", reflexionó.



Reivindicación

Óscar Troya se mostró reacio a jugar por el ascenso con el sistema que propone la Española: "Esa ventaja que te da ser primero no se debería perder, así de claro. Está claro qué equipo es el que ha hecho más puntos hasta que la competición estuvo viva. Hacer ahora semifinales y finales y quitar el privilegio que tiene el líder, no lo veo", señaló ayer a IB3.

El técnico de los poblers añadió: "Que se haga como está estipulado (ante otro campeón de otro grupo), a una eliminatoria y ya está. Hay que cambiar lo menos posible en unas circunstancias especiales".

La otra cara de la moneda es el Collerense, uno de los equipos que se beneficiaría si se decide que en esta temporada no hay descensos porque ocupa una de esas plazas. "Creo que es una solución. Matemáticamente no estamos descendidos y los que están arriba aún no han ganado la Liga ya que todavía hay treinta puntos en juego. Es una formula que está bien porque los que estamos abajo nos quedamos y los que están arriba tiene la opción de subir. Además, el descenso es una situación más dramática que un ascenso", indicó Tolo Verd, el presidente del club bermellón, que vería con esta especie de indulto de la Federación la salvación del equipo femenino, en la Primera B, y del masculino, en Tercera.

Carlos Martínez, técnico del Platges de Calvià, dio su apoyo al cuadro de sa Pobla: "Todo lo que no sea que el Poblense ascienda de manera directa o tenga dos oportunidades para subir es adulterar las normas fijadas con anterioridad al inicio de la competición".

Los calvianers son uno de los equipos que se sienten más perjudicados si se finaliza la Liga, ya que están empatados con el Felanitx en la cuarta plaza, al que vencieron por 2-0, pero que al no haberse enfrentado a doble partido aún prima para el desempate el golaverage general, que tienen perdido. Martínez se explayó en su argumentación: "No entiendo cómo modificas las reglas del campeonato para hacer un final a la carta variando totalmente lo establecido en las normas previas de la competición. O se juega la competición cuando se pueda o no se juega. Lo contrario es adulterar la misma que tratas de proteger. Entiendo el beneficio de los equipos que no bajan en atención a que la competición no ha finalizado, pero no tiene ningún sentido que eso se aplique a los que están en descenso y no al resto".

Martínez fue más allá ya que se compara con el Getafe de Primera División, que se queda sin ir a la Liga de Campeones al estar empatado con la Real Sociedad. "La norma que se trata de aplicar no es aplicable por razones sencillas. Habla de que finalizado el campeonato con empate, se mirarán los dos partidos disputados entre ambos y si persiste el empate se acudirá al general. A) No se han disputado los dos partidos y b) no existe empate en el particular. Con qué argumento pues se pasa al punto 2? Declaró el miércoles un federativo que al no haber resultado entre Platges y Felanitx se acude al general. No, hombre, no. Resultado existe. Hay uno: 2-0. ¿No está cerrado? Como no está cerrado el general. La solución no es sencilla, ni va a llover a gusto de todos. Por eso opino que debería terminar, cuando fuese, pero terminar. Lo demás, son inventos", concluyó.

Por su parte, el Felanitx, presidido por Paco Rodríguez, publicó ayer un comunicado en el que, "extrañado" por la polémica despertada, reclama que se tengan en cuenta las normas existentes para fijar la clasificación: "Cualquier cambio será derivado de la aplicación de unas nuevas normas inventadas por quien quiera inventar, saltándose así el reglamento que hoy nos rige a todos".

Jordi Horrach, directivo del Penya Arrabal, club que tiene al equipo juvenil A como líder en la Liga Nacional, defiende que se finalice la competición y que el campeón suba. "Esto es lo que pasa cuando no se hacen las cosas pensando en beneficiar al que se lo merece. El Poblense se lo merece y el último clasificado no, así de sencillo", dijo ayer, y añadió: "Nosotros hemos defendido la finalización de las competiciones , que se gane en el campo, de lo contrario lo único que se demuestra es falta de trabajo y tirar por el camino fácil. Contentar a todos no es fácil, pero sí minimizar las quejas y eso es lo que sucede".

Miki Pujol, coordinador y entrenador de la primera plantilla del Pla de na Tesa, aportó más preguntas a la polémica: "No entiendo porque la gente quiera que el Poblense tenga más oportunidades que otros. ¿Ha terminado la Liga? ¿Todo el mundo da por hecho que nadie lo iba a alcanzar? ¿Sería justo si lo comparamos con otras comunidades donde está más igualado?".