Molondro estalla contra la Española

El presidente del Poblense, Miquel Bennàssar, 'Molondro', mostró su disconformidad con toda propuesta federativa que no sea mantener la competición como estaba prevista o que se beneficie al campeón -su equipo es líder destacado- de Tercera. "Todo lo que no sea esto es adulterar la competición, y lo puedes poner bien grande. No puede ser que haya propuesta de beneficiar, con todo el respeto, a los últimos clasificados, muchos desahuciados, y a los primeros se les castigue con la disputa de unas eliminatorias, que no sabemos ni cómo, ni cuándo las podremos disputar", señaló ayer indignado a este diario.

La idea de la Federación Española de Fútbol contempla que la fase de ascenso a Segunda B se dispute entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo de Tercera. El Poblense, como primero, se enfrentaría al Felanitx, que es el cuarto, mientras que el Mallorca B, como tercero, se mediría al Club Deportivo Ibiza. Estos duelos serían unas semifinales que se disputarían en campo neutral y los dos ganadores, al fin de semana siguiente, lucharían por subir a Segunda B en la gran final, también en campo neutral. De esta manera, el conjunto de Óscar Troya, que ha dominado con solvencia la competición, con ocho puntos más que su perseguidor y con un partido menos, no obtendría ninguna ventaja en la fase de ascenso.

Molondro apuesta por la propuesta, que también está sobre la mesa, de que el campeón de cada grupo de Tercera suba directamente, y que luego los otros (segundos, terceros y cuartos) se disputen entre ellos el resto de plazas libres. "Ellos no han dicho que la competición ha acabado. Pues tras 27 jornadas hay una clasificación y un primero, un segundo y demás. No pueden pretender que, tras dos meses sin jugar, ahora nos juguemos un ascenso a noventa minutos en un campo neutral sin saber cuándo. Que no, la clasificación ya está hecha. Y repito que no puedes castigar al primero con no ascender y premiar al último con la salvación", destacó. Por último, Molondro manifestó que como exjugador y presidente quisiera que finalizara la competición jugándola, pero "si no se puede, no se puede". "Lo primero es la salud de todos", resaltó.

Por su parte, Paco Rodríguez, presidente del Felanitx, que también tendría el billete para luchar por subir, ve con buenos ojos la propuesta. "Si consideran que no va a haber perjuicios para nadie creo que sería una buena decisión antes de anularlo todo. No obstante, hay que priorizar que se pueda hacer con la mayor garantía de salud", dijo. Tolo Verd, presidente del Collerense, uno de los clubes beneficiados porque evita el descenso, fue claro. "Es una formula que está bien porque los que estamos abajo, aunque no hemos bajado matemáticamente, nos quedamos y, los que están arriba, tienen la opción de subir. Es una solución que hace poco daño", resaltó.