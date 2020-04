Los cuatro primeros de Tercera División lucharán por el ascenso entre ellos

La propuesta de la Federación Española de Fútbol contempla que la fase de ascenso a Segunda B se dispute entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo de Tercera. De esta manera Balears garantizaría el ascenso de uno de sus equipos, aunque eso también impide que puedan ser más los equipos que den el salto, como sí posibilitaba el sistema tradicional.

El Poblense, como primero, se enfrentaría al Felanitx, que es el cuarto, mientras que el Mallorca B, como tercero, se mediría al Club Deportivo Ibiza. Estos duelos serían unas semifinales que se disputarían en campo neutral y los dos ganadores, al fin de semana siguiente, lucharían por subir a Segunda B en la gran final, también en campo neutral.

De esta manera, el conjunto de Óscar Troya, que ha dominado con solvencia la competición, con ocho puntos más que su perseguidor y con un partido menos, no obtendría ninguna ventaja en la fase de ascenso. Y otro punto que llama la atención. Se da la circunstancia que el Felanitx es el cuarto clasificado con cincuenta y dos puntos, los mismo que el Platges de Calvià, que es el quinto. Los de Carlos Martínez vencieron en la competición por 2-0, pero según fuentes consultadas eso no servirá de nada porque prevalecerá el golaverage general y no el particular, porque no se ha disputado el encuentro de vuelta. Los de Jaume Mut tienen una diferencia de +21 goles, mientras que los calvianers de +13.