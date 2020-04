Rafa Nadal asegura "estar desbordado" al hacer un bizcocho casero

Rafa Nadal ha arrancado una sonrisa a sus millones de seguidores de las redes sociales al compartir un vídeo en el que está elaborando un bizcocho casero y en el que lamenta la ausencia de su progenitora. "Estoy aquí desbordado, haciendo un bizcocho. Mi madre, en teoría, la tenía de pinche, pero me ha abandonado. Para luego poder decir que no me sale bueno, pero después enseño el resultado, estoy muy ilusionado", explica sonriendo el campeón mallorquín.





Estoy desbordado con el trabajo en casa ... ??

Más fácil sería estar en el torneo de Monte Carlo (que tocaba esta semana) entrenando 3 horas de tenis ?? ?????? Pero por ahora es lo que toca y con buena cara! ??

Después pongo una foto del resultado... ¡¡Y lo dicho, a animarse !! pic.twitter.com/mj7xBD70TZ — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 13, 2020

De hecho, el manacorí ha hecho una comparación que ha despertado las carcajadas, a tenor de las respuestas que se pueden leer en sus cuentas personales., ha escrito refiriéndose a la dificultad que le supone hacer el dulce. "Después pongo una foto del resultado... ¡¡Y lo dicho, a animarse!!", concluye el tenista, alentando a sus seguidores a elaborar su pastel.