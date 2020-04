Enric Mas se quema la espalda entrenando en el balcón de su casa

El ciclista mallorquín Enric Mas ha compartido una imagen en las redes sociales en la que aparece su espalda quemada por los rayos del sol después de un entrenamiento con el rodillo en su domicilio de Andorra. "No hay confinamiento para el sol... te quema igual en el balcón de tu casa que en la carretera!", ha lamentado el artanenc en sus cuentas personales.





No hay confinamiento para el sol... te quema igual en el balcón de tu casa que en la carretera!



There is no confinement for the sun... it burns you in your home balcony as much as it does on the road! pic.twitter.com/cDoFEyxvwk