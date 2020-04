El Atlético Baleares se preocupa por sus socios más veteranos

La solidaridad y la preocupación por los mayores se ha acentuado durante la crisis sanitaria por el coronavirus. Desde el Atlético Baleares han llevado a cabo una bonita iniciativa con la que pretenden mandar ánimos a los socios más veteranos del club blanquiazul.



En una llamada registrada y publicada por la entidad balearica a través de sus redes sociales, se puede ver a un joven de la cantera del equipo benjamín C que realiza una llamada a uno de los socios del club en la que se preocupa por su estado de salud y le manda ánimos en esos tiempos tan complicados.





