Federer reta a Nadal, Djokovic y Cristiano

Roger Federer sigue echando de menos el tenis y ha vuelto a desenfundar la raqueta para retar a sus amigos. y ataviado con un sombrero blanco, el suizo se ha grabado golpeando con una pelota de tenis un muro a escasos centímetros, retando a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo, entre otros.



Federer, que la semana pasada recibió la dura noticia de la cancelación de Wimbledon, está aprovechando el parón en el tenis para hacer pequeños juegos y ejercicios con la raqueta.





Here's a helpful solo drill. Let's see what you got! Reply back with a video and I'll provide some tips. Choose your hat wisely ?????? #tennisathome pic.twitter.com/05lliIqh1h