Nico Sarmiento: "Ahora el deporte está en un quinto o sexto plano"

Nico Sarmiento (Buenos Aires, 1992) afronta con incerteza y responsabilidad la situación actual con contacto permanente con su familia en Argentina, donde se vive una situación muy similar a la que se está produciendo en España.

El portero argentino del Palma Futsal, Nico Sarmiento, destaca que ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que el deporte y que es momento de actuar con responsabilidad para que la situación pueda mejorar con la mayor celeridad para poder volver a la normalidad. Sarmiento, que afronta con incerteza la situación, se entrena en casa diariamente para estar lo más en forma posible por si se reanuda la competición.

En este sentido, la incertidumbre es máxima en cuanto al desarrollo de la actividad deportiva porque, explica, es muy complicado prever cómo evolucionará la pandemia del coronavirus.

P Ya son más de dos semanas de confinamiento. ¿Cómo lo lleva?

R Se lleva lo mejor que se puede. Todos los días tratamos de tener la mejor actitud posible e intentamos mantener nuestras rutinas semanales lo más estables que se puede. Fuimos descubriendo cosas que nos ayudan ya que obviamente uno nunca vive una situación así y fue un aprender sobre la marcha. Creo que a nivel general lo estamos llevando bastante bien.

P ¿A qué dedica su tiempo estos días?

R Yo tengo más tiempo libre que mi mujer porque trabaja telemáticamente el tiempo que le corresponde. Entonces trato de mantener la casa lo más limpia posible, ver series, leer un poco y no mucho más. También juego un poco con el perro, que se lleva un par de horas de la tarde y eso distrae.

P ¿Cómo están sus familiares en Argentina?

R Hablo todos los días con ellos. Allí también están en confinamiento, en teoría los números allí son mejores que en España pero el número de testeos es menor, entonces es un poco gris el conocimiento sobre cómo está la situación en Argentina. Están viviendo lo mismo que nosotros y también les afecta.

P ¿Echa de menos la rutina habitual?

R Sí, se extraña mucho la rutina habitual más allá del trabajo. Se extrañan cosas básicas como tener la libertad de poder salir a la calle. Nosotros tenemos la suerte de que nos dedicamos a lo que nos gusta y se extraña un montón el ver a los compañeros, jugar, entrenar o tocar el balón. Sabemos que es un sacrificio por algo muchísimo más grande e importante que nosotros. El deporte está en un quinto o sexto plano en estos momentos. Los protagonistas ahora son otros y está bien que así sea. Nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena de la manera que podamos para que esto salga adelante.

P ¿Cómo es la relación virtual con sus compañeros?

R Buena. Nos llamamos algunos días, con otros hablamos por mensaje. Mantenemos una relación pero sabemos que cada uno está en su casa y que todos vivimos lo mismo. Tratamos de llevarlo lo mejor posible entre todos.

P Imaginamos que echa de menos la competición. ¿Cree que se podrá reanudar?

R No lo sé. Hay quienes dicen que sí, otros dicen que es difícil. Yo no puedo afirmar ni negar que se vaya a reanudar la competición, dependerá de la evolución de la pandemia y del tiempo que se alargue el confinamiento, cuándo se pueda volver a transitar las calles y se pueda viajar. Hay ciudades, por suerte Palma no tanto, como Madrid que están tremendamente afectadas y hay equipos que tienen sede ahí, así que hasta que a nivel de país no se estabilice todo, la competición no se reanudará. Trato de no pensar en ello y trabajar lo mejor posible que se puede en casa y ya iremos viendo a medida que pasen los días qué nos dicen las autoridades oficiales.