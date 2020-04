Los futbolistas se rebajarán el sueldo menos de lo que quiere LaLiga

Los jugadores de Primera División aceptan rebajarse el sueldo de lo que queda de esta temporada, aunque no tanto como pretende LaLiga, por culpa de la crisis que ha generado el coronavirus. Esta es una de las decisiones de la reunión que mantuvieron ayer, vía internet, los capitanes de los equipos de Primera División, entre los que estuvo el del Mallorca, Manolo Reina, con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Según informó anoche el diario Marca, los futbolistas no ven lógico que, si la competición se termina en el césped, tengan que asumir de un 46 a un 49 por ciento de las pérdidas a costa de sus salarios, sobre todo porque los operadores de televisión sí han confirmado que cumplirían sus contratos si la competición disputa las once jornadas que restan en la máxima categoría. Y en ese concepto se incluye la idea de que los duelos sean a puerta cerrada.

Según esta información del diario deportivo, los profesionales se han mostrado preocupados porque se les está señalando socialmente y ellos ya están negociando con las ideas claras de que deben aportar algo de sus salarios. De ahí a que se muestren abiertos a seguir con las negociaciones en las próximas horas para estudiar la respuesta en todos los escenarios posibles, incluido el de que no se pueda concluir la Liga. Eso sí, no quieren ir más allá de una reducción superior al diez por ciento si no se juega y una rebaja apenas simbólica si se disputan los partidos con público.

Otro de los puntos que estuvo sobre la mesa es la exigencia de que haya garantías de que los jugadores no corren ningún riesgo por jugar, aunque ha trascendido que son conscientes de que quizá deben esperar a julio para volver a competir.

Por otra parte, LaLiga instó ayer a sus clubes a iniciar ERTEs de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, para evitar y paliar el impacto negativo del Covid-19 y en un ejercicio de responsabilidad necesario para preservar un sector que representa el 1,37% del PIB y emplea cerca de 185.000 personas.

La petición de LaLiga se produce tras la reunión de su Comisión Delegada ayer, después de "analizar las actuales circunstancias del sector, y dado que las conversaciones con la Asociación de futbolistas españoles (AFE) se encuentran muy distantes", según informó en un comunicado. El Mallorca, de momento, no considera necesario activar ningún ERTE y todos sus trabajadores han cobrado su salario de marzo con normalidad.



El meta mallorquín ascendió a segunda con los madrileños

Biel Ribas rescinde con el Fuenlabrada tras no aceptar alargar su contrato más allá del 30 de junio

El portero Biel Ribas alcanzó ayer un acuerdo con la directiva del Fuenlabrada para la rescisión inmediata de su contrato, tras no aceptar una propuesta del presidente del club, Jonathan Praena, en la que garantizaba el salario íntegro de los jugadores a cambio de que acabasen la temporada, aunque se alargase más allá del 30 de junio.