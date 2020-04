Dani Rodríguez: "¿Fútbol? Estos días solo veo Disney y películas para niños"

Dani Rodríguez (Betanzos, 1988) se ha convertido en una de las estrellas del Real Mallorca a base de entrega, personalidad y goles. En su conversación telefónica con este diario demuestra que se muere de ganas de firmar la permanencia en Primera sobre el césped.

P ¿Le queda algo por hacer en casa después de tantos días de confinamiento?

R Siempre hay cosas nuevas, y más con tres niños. Estoy intentando llevarlo de la mejor manera posible, teniendo buen humor para que los niños estén bien y no se aburran, que se entretengan, porque eso es importante. No solo por nosotros, sino por los que tenemos a nuestro alrededor.

P Acostumbrado a tantos viajes durante el año, quedarse en casa sin salir es una buena prueba de fuego personal.

R Sí, es algo nuevo. Muchas veces no puedes estar en casa y ahora pasas mucho tiempo con ellos, es la parte positiva dentro de lo malo porque creas ese pequeño vínculo. Pero es difícil y entiendo que la gente lo esté pasando mal. Quiero aprovechar la entrevista para mandarle mucho ánimo a la gente y decirle que esto va a pasar y vamos a vencer.

P ¿Cómo es un día normal para usted durante el confinamiento?

R Por la mañana estudiamos con el niño mayor, así tenemos una rutina de estudio que no debe perder, y por la tarde hacemos juegos de todo tipo, ya sea físico, que me ayude a entrenar a mí, juegos de mesa o manualidades. Estos días hemos hecho algunas y notas que se lo pasan muy bien. Son días largos porque no paramos ni mi mujer ni yo, pero lo llevamos bien.

P Hasta se ha cortado el pelo usted mismo al no poder ir a la peluquería.

R Sí, le corté le pelo a los niños y no ha salido del todo mal, pero mi corte fue más sencillo, rapado al cero y a volar. Nunca me lo había hecho a mí mismo, aunque cuando era más pequeño ya lo había llevado tan corto.

P ¿Qué es lo que más echa de menos?

R El campo de fútbol, estar con mis compañeros, tocar la pelota y jugar. Echo de menos todo lo que es el fútbol. Estos días en casa estamos entrenando duro para estar de la mejor manera posible, pero el fútbol es fútbol y eso se juega con balón, en un campo, compitiendo con los rivales, con los viajes y los partidos. Todo lo que está relacionado con el fútbol lo echo mucho de menos.

P ¿Usted es de los que revisa partidos suyos de esta temporada o de otras o encuentros históricos del fútbol?

R No, qué va, estos días solo veo Disney y películas para niños. De fútbol nada de nada.

P ¿Qué ha descubierto de sí mismo en este confinamiento?

R Se confirma que soy malísimo con las manualidades. Dios no me dio el don de las manos, no soy nada bueno haciendo manualidades y me desespero bastante porque no me salen bien, pero intento disimularlo delante de los niños para que no se den cuenta.

P ¿Qué contacto mantiene con sus compañeros de equipo?

R Estamos en contacto todos los días por el grupo de watsapp que tenemos y nos mandamos muchos ánimos, mucha fuerza. Eso es importante porque son parte de tu familia porque estás con ellos todos los días del año y les echas de menos tras dejarles de verlos de golpe. A pesar de que todos tenemos nuestras responsabilidades, intentamos que todos estemos bien y está claro que te preocupas por ellos.

P ¿Con quién habla más?

R Con todos, la verdad es que no hablo especialmente con nadie. Con quién más contacto tengo es con mi familia, como todos los que estamos así. Con mis padres y hermanos, que ellos vean a tus niños y tú ver a los niños de los hermanos, y cosas así.

P ¿Conoce algún caso en el que le esté afectando especialmente el coronavirus?

R Afortunadamente mi familia y amigos están bien. Mi madre trabaja en el hospital de maternidad de Ferrol y la verdad es que no tienen muchos medios en su planta, aunque no es una de riesgo porque está en neonatos, pero siempre tienes esa preocupación de que no le pase nada, de que no se contagie, que no contagie ni a mi padre ni a nadie, aunque ella lo lleva más o menos bien.

P ¿Cómo se encuentra usted físicamente tras el parón?

R Me encuentro muy bien, aunque no es lo mismo entrenar con o sin balón. Yo estoy entrenando mucho, nos han dado muchísimas facilidades con mucho material y me estoy metiendo mucha caña todos los días, excepto un día a la semana que nos da descanso el preparador físico. Estamos muy controlados, con pulsómetros, con 'app' nuevas que te controlan y el grupo está entrenando duro y esperando vencer a esto para volver a empezar.

P El plan del preparador físico Dani Pastor es que la plantilla mantenga completamente la forma sin saber si jugarán.

R Sí, es duro, más que nada porque a veces no te apetece porque estás a tope, de aquí para allá en casa. Pero te digo una cosa. En mi caso tienes que ser un ejemplo para los niños y les hago partícipe de mi entrenamiento y les enseño que lo tengo que hacer, aunque a veces no me apetezca, y además al cien por cien.

P ¿Usted es de los que quiere disputar los once partidos de Liga que quedan?

R Yo sí, quiero acabar la Liga como sea. Es un beneficio para todos, no solo para los clubes y aficionados, sino también para los jugadores. Sería muy mala noticia que no se acabara y tampoco nos lo planteamos. Creo que ningún futbolista de la Liga española, ni ningún club, se plantea no acabar. Todos vamos en la misma dirección, queremos terminar.

P ¿Está dispuesto a esperar a julio y agosto para finalizar la temporada?

R Tendremos que esperar y adaptarnos a las condiciones que pongan. Está claro que es una situación extraordinaria, que no se ha vivido nunca y tenemos que poner facilidades. Los jugadores no pondremos ningún problema y jugaremos cuando haga falta.

P Hay futbolistas del Valencia, Espanyol y Alavés que se han contagiado. Ustedes corren un riesgo.

R Sí, hasta que no haya una garantía de Sanidad y del Gobierno no se va a reanudar nada. Si volvemos a jugar es porque estamos seguros nosotros y nuestras familias de que no habrá ningún problema. Hay que tener paciencia, nos han mandado estar en casa y la gente tiene que estar en casa.

P Todo apunta a que serán partidos a puerta cerrada.

R Es una opción que se baraja. Sé que cuando se reanude todo esto no va a ser abrir las puertas de casa y salir a hacer lo que queramos, irá poco a poco y espero que se logre estabilizar todo y que pueda ir el público, que es lo importante del fútbol. Pero siempre que haya una seguridad para todos.

P Justo llegó el parón con el subidón que supuso la victoria en Ipurua ante el Eibar (1-2).

R Sí, está claro. Era un punto importante del año ganar fuera de casa, lo hicimos y siempre es bueno terminar algo, aunque sea un periodo corto, ganando. Tenemos que seguir haciéndolo.

P Vicente Moreno también defiende que la Liga se termine pase lo que pase. Da la sensación de que están convencidos de que van a lograr la permanencia.

R Sí, es que el equipo quiere ganarse por méritos deportivos estar en Primera División porque nos costado muchísimo llegar. Conseguimos el año pasado algo impensable y queremos defenderlo. Estábamos en un buen momento y vamos a estar en un buen momento y veo al equipo concienciado de que tenemos que conseguirlo.

P ¿Es consciente del cariño que le profesa el mallorquinismo?

R Sí, me llega todo su cariño y me hace enormemente feliz. Porque siempre que tu trabajo se vea reflejado en ese cariño de la gente es un gustazo porque muchas veces no eres de los jugadores tan vistosos. A veces me toca trabajar en esa labor más oscura, pero la verdad es que la gente me valora muchísimo y me siento muy querido en Mallorca y lo agradezco. Y espero que ellos se sientan recompensados con mi fútbol y mi trabajo.

P Entre los mallorquinistas nunca hay dudas con usted.

R La gente valora el sacrificio, el trabajo y me caracterizo por dar siempre el trescientos por ciento, ya me salga bien o mal, pero mi esfuerzo está ahí. A veces no tengo buenos días, pero siempre doy el máximo.

P Muchas veces se ha definido a la afición del Mallorca como fría.

R Conmigo no lo es, para nada. El último partido de Liga en Son Moix cantó mi nombre todo el estadio y es un momento que me llevo para mí y mi familia, que está superorgullosa de la gente de Mallorca porque nos quiere muchísimo y ya digo que tengo ganas de darle más a ellos. Creo que estoy demostrando que cada día doy más y que quiero más y así lo seguiré haciendo.

P El ascenso cambió su vida.

R Fue un cambio de vida radical, el más grande de mi vida. Y lo digo yo que los he vivido todos, de Tercera a Segunda B, de Segunda B a Segunda A y ahora a Primera. En el equipo sabíamos lo que teníamos entre manos y que podíamos cambiar nuestra vida y la de nuestras familias. Era la ilusión que teníamos todos y por eso creo que el equipo demostró que fue a morir en el play-off. A nivel personal me tocó contra dos exequipos míos, como el Albacete y Deportivo, y emocionalmente fue difícil, pero tuvo momentos inolvidables como el gol contra el 'Alba'.

P Usted tiene 31 años. ¿Se le pasa por la cabeza qué hubiera pasado si hubiera llegado a la elite tres o cuatro años antes?

R Sí, no te voy a engañar, ya sabes que soy muy sincero siempre. Claro que lo piensas. Llegué aquí con la incertidumbre sobre qué nivel podía dar, a ver si me adaptaba rápido y luego ves que eres capaz de estar a la altura, de destacar en los partidos y marcar goles. Y cuando llegas a casa te preguntas por qué no has llegado antes o no me dieron la oportunidad en su momento. Me hubiera gustado estar más años en Primera, pero estoy orgulloso del camino que he hecho y de todo lo que he luchado para conseguirlo. Así valoro más lo que he conseguido.

P ¿A qué lo atribuye?

R Es un poco de todo. Al final todo se tiene que alinear para que funcione y en su momento, después de once años en el Dépor, me dicen que no. Eso fue muy difícil para mí. Entiendo que haya muchos chavales que se queden en el camino porque es difícil gestionarlo. No te enseñan a gestionar el 'no', solo el 'sí', que es muy bonito. Tuve la suerte de encontrarme en un momento clave a José Manuel Aira, que fue el entrenador que me devolvió esa ilusión y después en el Albacete a Enrique Martín. Todos le tachan de loco, pero la verdad que desde el primer día que me vio me dijo 'chavalito, tú tienes que jugar en Primera y dejarte de tonterías'. Me hablaba con mucha naturalidad, confiaba muchísimo en mí y eso me hizo pensar que, sí lo decía él, podría ser verdad.

P Un sector importante del mallorquinismo cree que usted eleva su rendimiento y es más protagonista en el juego cuando actúa por el centro y no está tan sacrificado en la banda. ¿Está de acuerdo?

R En la mayor parte de mi carrera he jugado por dentro, es normal que yo esté más cómodo ahí y sienta eso como más natural, pero es verdad que he encontrado partidos que he podido hacer daño desde fuera, tanto en la derecha como en la izquierda, en los que encontraba el sitio para recibir donde me gustaba. Pero me adapto a lo que me piden y siempre dando el trescientos por cien.

P Vicente Moreno le coloca en la banda.

R El míster es el entrenador que más rendimiento me ha sacado de mi carrera, tanto por dentro como por fuera. Alguna vez había jugado en la izquierda, pero no por la derecha y el míster te enseña los sitios en los que tienes que moverte, en los que puedes hacer daño y cómo aprovechar tus características. Es un loco del fútbol y en Mallorca tiene poco que demostrar. Estoy seguro que como entrenador va a llegar muy alto.

P ¿Le ve en clubes con mayores aspiraciones?

R Sí, solo espero que el Mallorca le cuide y sea un factor importante para el club, que tarde muchos años en marcharse y que sus mayores éxitos los consiga aquí, pero creo que va a llegar a luchar por cosas importantes en clubes importantes en el futuro.