El Govern mantiene activos sus cursos de formación de técnicos a través de internet

La Fundació per a l'Esport Balear inicia hoy lunes el bloque común del curso de Entrenador Nacional de Halterofilia de nivel I. Un curso que se añade a la oferta formativa que realiza la Direcció General d'Esports y al que no afecta la cuarentena por el coronavirus ya que la mayor parte se realiza a través de internet. No es el único que está en marcha.

Actualmente se están impartiendo los bloques comunes de varios cursos: Monitor nacional de pádel de nivel I, Entrenador de marcha nórdica de nivel I, Entrenador de gimnasia rítmica de nivel III y Entrenador de gimnasia artística de nivel III. Cursos que están en activo y que se espera que finalicen entre junio y julio de este año.

Las clases presenciales de estos cursos se han suspendido, aunque eran pocas horas y se ha reforzado la parte online. Los exámenes presenciales que se hacen al final de cada módulo sí se aplazan hasta que se pueda volver a retomar la actividad en los centros.



Diplomas pendientes

Por otra parte, hay seis cursos que ya han finalizado y en los que ahora mismo se está tramitando la documentación con las federaciones correspondientes para elaborar los diplomas. Estos cursos son los de Entrenador de gimnasia rítmica nivel I, Entrenador de gimnasia artística nivel I, Entrenador de marcha nórdica nivel I, Monitor nacional de pádel nivel I, Entrenador de triatlón de nivel I y Entrenador nacional de Halterofilia nivel I.

El curso de Monitor nacional de tenis nivel I, que está en período de prácticas, queda a la espera de que finalice el estado de alarma.

La Fundació per a l'Esport Balear ha informado a las distintas federaciones que ya se pueden realizar nuevos cursos para que lo comuniquen y se puedan matricular las personas que así lo deseen. Por el momento, se intensificarán los bloques online y las partes presencial y de prácticas se realizarán cuando la situación se normalice.