Barceló: "Es egoísta pensar en medallas cuando la gente está pensando en sus vidas"

El aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 debido a la pandemia del Covid-19 ha afectado a infinidad de deportistas, que verán postergado su sueño de acudir a la cita olímpica. Eran muchos los que pedían este aplazamiento, ya que, de esta forma, todos podrán llegar en igualdad de condiciones y forma a los Juegos, de los que se desconoce su nueva fecha.

La mallorquina Paula Barceló y la catalana Silvia Mas, ambas del Club Nàutic de s'Arenal, se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento de Santander, donde no hay actividad en el mar y los deportistas deben convivir en pleno confinamiento.

Paula Barceló, que compite con la gallega Tamara Echegoyen en 49er FX, asegurado que "se trata de una decisión dura para los deportistas, porque cuando comienzas una campaña la planificas en base, en este caso, a los Juegos con el máximo rendimiento".

"Es una decisión que descuadra a todo el mundo, pero es la más acertada, seguro. Me parecería muy egoísta que la gente estuviera pensando en sus vidas y nosotros en unas medallas, sólo en el ámbito deportivo. Creo que todos debemos ser responsables con la situación y estar a la altura. Aceptamos esta decisión y seguimos trabajando como lo veníamos haciendo hasta ahora", asegura Barceló, quien no verá peligrar su plaza olímpica conseguida en el pasado Mundial pese a que "la Federación Internacional de Vela anunciará en próximas fechas el nuevo sistema de selección para poder conseguir plaza para el país, así como el nuevo calendario de regatas", según señaló Santiago López-Vázquez, director de Preparación Olímpica, quien sentenció: "Aquellos deportistas que hayan sido seleccionados para acudir a los Juegos conservarán su plaza pese al aplazamiento de Tokio; esa plaza es suya. Y aquellas clases que están en proceso de selección continuarán con el proceso".

La presidenta de la Federación Española, Julia Casanueva, ratificó la decisión: "Se han ganado la selección y eso se tiene que respetar; han sido muchos años de trabajo de cada uno de ellos en aras de clasificar al país y ser los seleccionados. La plaza es suya. Ahora, hay que ser responsables con la situación en todo el mundo, lo primero es cortar esta enfermedad que nos ataca y ayudar en lo que podamos, como todos, los Juegos ya llegarán".

Por su parte, la barcelonesa y residente en Mallorca Silvia Mas aseguró:"Aunque nos duele por toda la preparación que llevamos los últimos años, con calendarios, viajes, con todo lo que hemos renunciado, es una decisión correcta y responsable. No es un momento de pensar en nosotros y en el deporte y sí en las vidas de todos, sobre todo de aquellas personas que lo están padeciendo. A nosotras no nos queda otra que seguir confinadas y aprovechar este tiempo para seguir con las charlas sobre meteorología, sobre táctica, de reglamento etc. Desde que se decretó el estado de alarma no hemos parado; seguimos con un calendario apretado, adaptándonos a las circunstancias".

"Ahora tenemos un año más para seguir trabajando muy duro, un año para llegar a los Juegos siendo mejores y quizás aprovechando el bajón que sí pueda provocar esta situación a otras tripulaciones", concluye Silvia Mas.



Muniesa: "No sabemos cómo va a poder seguir ayudando el Estado"

"Entendemos la decisión de aplazar los Juegos, aunque trastoque la preparación de los deportistas", señaló Ferran Muniesa, director gerente del CN de s'Arenal. "Habrá que ver los recursos con los que cuentan los deportistas, porque debido a la situación de crisis económica que se generará no sabemos cómo les va a poder seguir ayudando el Estado, que, aunque estamos seguros de que será al máximo, estamos convencidos de que se va a ver afectada", indicó en referencia a las becas que reciben para su preparación. "Habrá que empezar a organizar todos los calendarios de nuevo y ya se está trabajando con la Real Federación Española de Vela (RFEV)", concluyó.