Rudy Fernández y Carlos Moyá se unen a Nadal en la lucha contra el coronavirus

Los mallorquines Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto, y Carlos Moyá, extenista y ahora entrenador de Rafael Nadal, se han unido al proyecto 'Cruz Roja Responde', una campaña inciada por el tenista de Manacor y el baloncestista Pau Gasol con el objetivo de recaudar once millones de euros para luchar contra el coronavirus.



"Yo me uno al llamamiento de @RafaelNadal y @paugasol. Es el momento del deporte español y nos toca poner de nuestra parte. Yo ya he aportado. Únete colaborando con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225", ha señalado Rudy en su cuenta de Twitter.



Él y Moyá han sido los últimos en sumarse a una iniciativa que está encontrando innumerables respuestas en el mundo del deporte. Ya han hecho saber que se adhieren a la campaña, y que han hecho su aportación, entre otros muchos, los pilotos como Fernando Alonso o Carlos Sainz -tanto el padre como su hijo-; los tenistas Roberto Bautista, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa; la nadadora paralímpica Teresa Perales, el atleta Bruno Hortelano, la exregatista Theresa Zabell, Jorge Garbajosa (exinternacional y actual presidente de la Federación Española de Baloncesto), los futbolistas Iker Casillas (Oporto), Busquets (Barça), Carvajal y Nacho (Real Madrid); el entrenador Julen Lopetegui (Sevilla) o el exfutbolista de Mallorca y Real Madrid Iván Campo.





Me uno al llamamiento de @RafaelNadal y @paugasol. Es el momento del deporte español y nos toca poner de nuestra parte.



Yo ya he aportado. Únete colaborando con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225



???? https://t.co/JPvVpTXHOE #nuestramejorvictoria #cruzrojaresponde pic.twitter.com/fc8GeZFSIO — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) March 27, 2020