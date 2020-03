Día 5: Ejercicios para combatir el confinamiento

Desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno de España aprobase el decreto de estado de alarma, la población debe quedarse en casa para reducir los contagios y minimizar el impacto del Covid-19. Las restricciones implican que no podamos salir a pasear, caminar, correr, montar en bici, hacer senderismo o ir al gimnasio, pero esto no es una excusa para que no podamos continuar manteniendo una vida sana y activa en estos días.

Para el quinto día del reto #yomequedoencasaentrenando, el preparador personal José Luis Albal, junto a su equipo de Fit Corner Mallorca, propone un entrenamiento de fuerza basado en tres bloques de triseries. Al poder existir ya algo de cansancio acumulado, la sesión de hoy contará con pausas de trabajo en la que poder tomar un respiro. Como siempre es muy importante centrarse en la técnica y no agobiarse si se necesita un descanso.

Hoy trabajamos por bloques divididos en tracciones y empujes. El entrenamiento consiste en realizar cada bloque de tres ejercicios, a poder ser sin descanso alguno entre ellos. Una vez terminadas las tres rondas del primer bloque, haremos lo mismo con el segundo y posteriormente con el tercero.

El bloque A consiste en tracciones de la parte superior del cuerpo: 10 repeticiones de remo a una mano con un peso (por ejemplo una mochila llena), 10 con el otro brazo y 10 con ambos.

El bloque B es un bloque de empujes de pierna: consiste en 10 zancadas estáticas con una pierna, 10 zancadas con salto, seguidas de nuevo con las zancadas estáticas. Luego lo mismo con la otra pierna.

Finalmente, el bloque C es un bloque de empujes de la parte superior del cuerpo: consiste en 10 push ups (estrictos o de rodillas si quiere rebajar la intensidad), 10 fondos de tríceps en una silla y 10 push ups con los codos pegados al cuerpo (con rodillas si lo necesita).