El Consell de Mallorca pone en marcha la campaña 'Esport a casa'

El Consell de Mallorca, a través del área de Esports, ha puesto en marcha desde hoy la campaña 'Esport a casa'. Una iniciativa que comprende publicaciones de piezas relacionadas con el mundo del deporte en las redes sociales. Son vídeos hechos con deportistas de elite colaboradores de los programas 'Els valors de l'esport' y "Jugam amb l'elit' y personal técnico de las federaciones, que muestran sesiones deportivas completas para personas adultas, así como talleres didácticos familiares sobre diferentes materias, como la nutrición, el ejercicio físico o postural.



El primer deportista en unirse al programa impulsado por el Consell es Joan Reinoso, perteneciente a la selección española de ciclismo adaptado. El mallorquín explica a través de un vídeo su rutina diaria en tiempo de confinamiento por el coronavirus: "Estamos pasando por unos días complicados y para llevarlos mejor suelo hacer una o dos horas de rodillo en casa. No me complico mucho la vida e intento siempre complementarlo con ejercicios de fuerza, ya sean sentadillas, cinturón ruso, TRX, bosu, CORE o una infinidad de ejercicios. No queda otra que quedarse en casa y hacer deporte en ella. Yo entreno en casa, ¿y tú?"



El programa quiere hacer llegar mensajes deportivos de diversas clases, para paliar los efectos de la crisis del coronavirus y reforzar el concepto de 'Yo me quedo en casa', desde la perspectiva de una vida activa. Según el conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, "desde el Consell queremos facilitar que estos días de estancia en casa se pueda hacer actividad deportiva con toda la familia. Somos conscientes de la importancia del momento que vivimos y queremos ayudar a todos a continuar teniendo una vida saludable a los domicilios".





En este sentido, el Consell de Mallorca pone en marchael área de Deportes traslada el catálogo presencial de actividades 'Suma't' y 'Jocs Esportius Escolars', dirigido a centros educativos y niños desde primaria a sexto, en la versión en línea, mediante piezas de 2,5 minutos.También se trabajará el campo de la nutrición y del envejecimiento activo, con expertos en la materia, como Xavi Cañellas, especialista en psiconeuroninmunologia, biología molecular y biomedicina.se plantearán clases completas regulares de entre 30 y 45 minutos que permitan hacer ejercicios de acondicionamiento físico y de cardio, estiramientos y actividades domésticas, desde una vertiente lúdico y deportivo.se irán anunciando en las redes sociales.valores, consejos, recomendaciones activas y la visión personal de las personas colaboradoras del Consejo en el programa 'Els valors de l'esport',etc. Otra fuente son los clubes de elite de primera, a los que se pedirá colaboración en la difusión de mensajes de deportistas, para que faciliten pautas o consejos activos y que nos relaten cómo viven esta experiencia.que quieran colaborar con material de divulgación deportiva realizado por el personal técnico.