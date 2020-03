Mavi García: "A los profesionales nos tratan como si el ciclismo fuese un hobby"

La ciclista mallorquina Mavi García, que pertence al equipo italiano Alé Cipollini y que se encuentra en Mallorca, se muestra "indignada" ante la situación que les está tocando vivir a raíz del coronavirus y el confinamiento en las casas. "No hay derecho. Hoy en la calle he visto que hay muchos sitios abiertos. Se decía que iban a ser las cosas de primera necesidad y de eso nada. Es un poco indignante para nosotros, que no hacemos daño a nadie. Ciclistas profesionales en Mallorca somo tres o cuatro. Es ridículo, nos tratan como si lo nuestro fuese un hobby o saliésemos a pasear", señala.

Para situar en perspectiva su caso indica que en Italia, donde las restricciones son mucho mayores que en España, los ciclistas profesionales "tienen derecho a salir". "Van con un documento y al ir solos en carretera sí que pueden salir, entienden que es su trabajo".

"Esta mañana me ha llamado la seleccionadora y me ha dicho que hoy están haciendo reuniones y que estaban intentando hacer algo similar, pero en principio no se puede", añade.

La mallorquina se encuentra en casa, entrenando a la espera de novedades: "Hoy tenía descanso, pero ayer hice rodillo. Estamos un poco a la espera de saber qué pasa. Ayer la UCI emitió un comunicado en el que los ciclistas profesionales tampoco podían salir con la bici, no solo los cicloturistas".

Respecto a la campaña impulsada por mucho deportistas de #yomequedoencasa, Mavi destaca que su situación "es diferente". "Lo que no me parecía del todo bien es que otros deportistas apoyen que hay que quedarse en casa por esta situación. No es que yo sea irresponsable. Yo no me he puesto a decir 'yo me quedo en casa' porque nuestra situación es diferente y tendríamos que hacer lo contrario. Apoyar que nosotros, que somos profesionales, también tenemos derecho a ir a trabajar. No me resigno a que yo también me tenga que quedar en casa cuando mucha gente está trabajando", lamenta.