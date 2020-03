El mallorquín Álex Abrines desata las risas en redes

El confinamiento de los deportistas en sus casas para frenar la propagación de COVID-19 ante la pandemia mundial por el coronavirus empieza a generar situaciones divertidas en las redes sociales, como la mostrada hoy domingo por el mallorquín del Barcelona Álex Abrines, quien aspiradora en mano manda el siguiente mensaje: "Quien se aburre es porque quiere".





Quien se aburre es porque quiere ?????? #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/pMaZZnlEAG — Alex Abrines (@alexabrines) March 15, 2020

Las peripecias del jugador azulgrana con el aparato han provocado, como el de una de las cuentas activas en la sección de baloncesto del FC Barcelona (La Resistencia del Palau @palauresist), que le afea dicha actividad; "@alexabrines, Lo sentimos, pero para el coach esto no cuenta como entreno".Todos los jugadores del Barcelona se encuentran confinados en sus casas y cuentan con un programa de entrenamiento para no perder la forma, algo extensible a resto de deportistas de todas las especialidades.En otras respuestas, comparan la actuación de Abrines con la del malogrado Freddie Mercury en el famoso vídeo de la canción 'I Want To Break Free' del grupo británico Queen, en la que todos sus integrantes se disfrazaban de mujer, y el solista era quien pasaba el aspirador.Al margen de los hilarantes comentarios por la actividad de Abrines ("No has pasado un aspirador en tu vida, Hulio", "Que puto amo estas hecho. Cuántas alegrías nos vas a dar", "Alex, de aquí a final de la cuarentena lo petas!" y "Es imposible no quererte", entre otros muchos"), lo que realmente tiene entretenidos a sus seguidores es la, algo que ha provocado aún más comentarios jocosos.