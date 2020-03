El Mallorca Voltors jugará a puerta cerrada en Son Moix

El Mallorca Voltors jugará el domingo a puerta cerrada, a partir de las 12:00 horas en Son Moix, contra el Fuengirola Potros por la crisis del coronavirus. Será el único partido de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano que se disputará, ya que la Federación Española (FEFA) ha decidido suspender temporalmente todas las competiciones nacionales hasta finales del mes de marzo.



En el partido del Mallorca Voltors en Son Moix solo podrán estar los jugadores y miembros del staff técnico de los equipos, aunque no los que estén con baja médica o no convocados, así como los árbitros. Se permitirá la presencia de dos personas designadas por el club, como máximo, para la grabación del partido, así como del personal sanitario de las ambulancias, los trabajadores de la instalación y que los agentes de las fuerzas de seguridad.



De esta forma, habrá un parón de 19 días y durante los fines de semana de 14/15 y 21/22 de marzo no se celebrará ningún partido. La FEFA ha generado un nuevo calendario, con las nuevas fechas de los partidos afectados por esta suspensión temporal. En el caso de la LNFA Serie A se ven alteradas dos jornadas, la séptima y la octava, que cambian de fechas. La jornada 7, prevista para este fin de semana, se convertirá en la última de la fase regular, disputándose el fin de semana del 25 y 26 de abril, mientras que la Jornada 8, prevista para el 21 y 22 de marzo, se retrasará una semana, hasta el fin de semana del 28 y 29 de marzo.