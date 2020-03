El coronavirus azota al deporte profesional mallorquín

Acatan la decisión, pero algunos con muchos reparos. Esta es la opinión generalizada de un buen número de clubes deportivos profesionales de Balears ante la decisión del Gobierno de que las dos próximas jornadas en el deporte profesional se disputen a puerta cerrada.

Jose Tirado, director deportivo del Palma Futsal, se siente perjudicado desde el punto de vista económico y, más que jugar a puerta cerrada, hubiera preferido que las dos próximas jornadas "se recuperasen en abril o mayo. Afecta claramente al tema económico. Vamos a Jaén, pero preferiría que se jugara con gente. Que los medios de comunicación no puedan entrar es surrealista porque necesitamos que se nos cuente lo que pasa", afirma molesto Tirado, que concluye con el perjuicio económico. "Nos afecta porque casi siempre llenamos, el bar no venderá y también por temas de patrocinio".

Andreu Mesquida, presidente del ConectaBalear Manacor, se muestra claramente en contra de tener que jugar a puerta cerrada. "La decisión de las administraciones es un perjuicio claro, deportivamente, porque el último partido en Manacor ante el Eivissa es trascendental porque nos jugamos la permanencia, y esperábamos tener todo el calor de la afición. Este sábado vamos a Teruel, que ante el Almoradí, nuestro rival por la salvación, jugó con los suplentes, y supongo que contra nosotros lo hará con los titulares", afirma el máximo mandatario del club de Superliga de voleibol.

Marcos Dreyer, entrenador del Urbia Voley Palma, considera que "es una fuerza mayor. Con la magnitud del problema es un absurdo pensar en una ventaja deportiva por jugar en Santander sin público, donde va mucha gente. Lo que me preocupa es el play off, con el partido de casa ante el Teruel. No jugar el play off aquí tendría consecuencias económicas".

El presidente del Flanigan Calvià, Juan Méndez, considera la medida "un tanto absurda", y lo justifica: "En cualquier otro lugar público se puede juntar la gente y contagiarse igualmente. Es un problema para el equipo rival, el Mataró, que nos había comunicado que vendrían familiares. Después vamos a Igualada. En cualquier caso, acatamos la decisión", subraya.

Tolo Verd, presidente del Collerense, considera que un partido de fútbol a puerta cerrada "es un fastidio. Mañana (por hoy) empezábamos una campaña para que viniera gente y traer escoletas, pero si es una orden ministerial habrá que aceptarlo".

El presidente del JS Hotels Cide de voleibol, de Superliga femenina2, Toni Figuera, afirma: "Es el mal menor, económicamente no tenemos sustento por el público. A otros el mal es mayor. Las jugadoras dicen que jugaremos sin público, pues paciencia. Ya nos quedamos en Canarias hace quince días por el coronavirus, parece que nos toca todo", comenta, resignado.

Guillem Obrador, secretario del Espanya Hockei Club, considera la medida "exagerada. Nos afecta sobre todo a nivel de ambiente y de sponsors porque la entrada es gratuita. Este fin de semana juega el equipo de élite, masculino y femenino, y el filial de Liga Oro en casa. Quién viene a vernos jugar más que amigos y familiares. Va muy poca gente. Hay que cumplir con la norma".

Samuel Salvador Bruque, directivo del Sispal Handbol Marratxí de Primera División Nacional, también se siente perjudicado deportivamente: Ahora llegan los dos partidos más importantes de la temporada ante rivales directos por la permanencia y tendrán que ser a puerta cerrada", concluye.



Atlético Baleares



Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, aceptó ayer la medida adoptada por el Gobierno central de disputar las dos próximas jornadas a puerta cerrada, pero lamentó que tenga que ser así. "Un partido sin aficionados parece que no es un partido de verdad, pero no nos queda otra que adaptarnos a las normas. La salud está por encima de todo y si podemos evitar algo y ayudar, lo hacemos. Que no haya gente es una pena, pero es mucho más importante la salud".

"Económicamente no nos afecta porque jugamos los dos partidos fuera de casa, pero es evidente que a ningún futbolista le gusta jugar sin aficionados. No es algo que nos guste para nada. Por ahora no pensamos más allá, en principio son dos partidos, jugamos ambos fuera y ya veremos si en tres semanas ha evolucionado algo o seguimos así", prosiguió Messow.

"De momento no nos han comunicado que tengamos que tomar ninguna medida especial por el hecho de jugar este fin de semana en Madrid, pero en caso de tener que cambiar nuestra rutina en algo, esperamos que no nos afecte mucho y no nos desconcentre de lo importante, que es el partido", concluyó.