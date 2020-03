Aplazada la Carrera Popular Ciutat de Palma-El Corte Inglés

El coronavirus está sacudiendo a todas las disciplinas deportivas de Balears. La última en unirse a la lista es el atletismo. La organización de la Carrera Popular Ciutat de Palma-El Corte Inglés, que se debía celebrar el próximo 22 de marzo en Palma, ha decidido aplazar hasta nueva fecha el evento atendiendo a las circunstancias excepcionales que están aconteciendo en los últimos días.

Por su parte, la Galatzó Trail 2020, que tenía prevista su celebración este domingo 15 de marzo y que contaba con casi 800 inscritos en las dos distancias de la prueba, también ha sido pospuesta para el 22 de noviembre, uniéndose de esta forma a los numerosos eventos deportivos que se están aplazando en las últimas horas.

Las medidas y recomendaciones que han puesto en marcha las autoridades competentes de la Carrera Popular Ciutat de Palma han hecho que tomen esta decisión, atendiendo sobre todo que el mayor porcentaje de participantes son familias con sus hijos, ya que en la carrera suelen participar una veintena de colegios de la ciudad.

La organización ha decidido aplazar la Carrera hasta nueva fecha, cuando la situación se normalice y se encuentre una fecha idónea para organizadores e instituciones implicadas.

La Media Maratón Ciudad de Palma y los 10 kms Port de Palma, que se celebraban conjuntamente con la Carrera Popular El Corte Inglés, no se ha suspendido ni aplazado oficialmente todavía. La organización de estas carreras está a la espera de recibir las instrucciones de si se podrá celebrar o no en la fecha de 22 de marzo.

Biel Gili, presidente de la Federación Balear de Atletismo, se refería precisamente a estos eventos deportivos: "En principio nos remitimos a la directrices del Govern. Hasta lo que sabemos, las competiciones autonómicas no se ven afectadas y tampoco las de menos de 1.000 participantes. Aquellas que congreguen más de un millar de atletas, sí deberían anularse (es el caso de la Media Maratón de Palma que cuenta con más de 1.500) o no dejar participar a aquellos corredores que procendan de zonas de riesgo". Por ahora, desde la Federación se mantienen a la espera de que el Govern proponga directrices más concretas sobre el caso.

Mito Bosch, gerente de la empresa Elitechip y que se encarga de la organización de la Media Maratón Ciudad de Palma, enviaba ayer un mensaje de tranquilidad a los participantes. "Por ahora el mensaje es de tranquilidad, vamos a ver a qué nos tenemos que atender y, sobre todo, que clarifiquen los puntos", indicó a este diario.

"No hemos cerrado inscripciones de ningún evento. Con los inscritos de países de riesgo, que son China, Corea, Italia y algunos más, deberemos hacerles un seguimiento específico o ya directamente decirles que no pueden participar. Podría ser una medida a tomar con la información que tenemos, pero por el momento no nos la planteamos", concluyó.