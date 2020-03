Los gemelos Pedro y Cristina Díaz arrasan en el clasificatorio del Mallorca Championships

El ATP Mallorca Championships se aseguró el domingo tener a su pareja de gemelos jugando el próximo mes de junio en las pistas de hierba del Mallorca Lawn Tennis de Santa Ponça. A falta de conocer la lista definitiva de inscritos al evento ATP, los hermanos mallorquines Díaz Adrover se ganaron este privilegio al vencer en sus respectivas finales del primer clasificatorio del Mallorca Championships Teen disputado en la Rafa Nadal Academy.

Las estadísticas de los dos hermanos en el torneo son incontestables: ninguno ha cedido un set y entre los dos tan solo han perdido diez juegos a lo largo de todo el campeonato. "Tenía mucha confianza en mi tenis y muchas ganas de poder conseguir este primer billete para disputar la fase final junto a mis ídolos. Estoy muy contento por el torneo que he realizado y espero poder mantener este nivel en los dos eventos que quedan por disputarse", comenta el mayor de los hermanos. Por su parte, la hermana pequeña (por solo cinco minutos) se mostraba igual de satisfecha: "Estoy muy contenta porque he podido sacar mi tenis durante todo el torneo. A pesar de que he jugado contra muy buenas rivales, he sabido estar tranquila para conseguir llevarme el título y clasificarme para la fase final del circuito".