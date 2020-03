La AFE reclama la "suspensión" de todos los partidos por el coronavirus

La Asociación de Futbolistas Españoles ha enviado diferentes cartas al Consejo Superior de Deportes (CSD), Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la LaLiga, en relación a las medidas acordadas hoy por las cuales se jugará a puerta cerrada las dos próximas jornadas de Liga tanto en Primera como en Segunda División, en las que solicita "la suspensión de TODOS los partidos, de TODAS las divisiones y de TODAS las categorías de ambos sexos".





#AFEFútbol pide la suspensión de los partidos de todas las categorías por riesgo de contagio por #Coronavirus.



??????https://t.co/QXOxBdhpZ4 pic.twitter.com/05QUoMsR7T — AFE (@afefutbol) March 10, 2020

"Dada la situación, hemos realizado esta solicitud, colectivos a los que representamos. Y lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta este hecho, más allá que entendemos necesario evitar grandes aglomeraciones por el incremento del riesgo que esto supone. Un riesgo que no solo se evita con la ausencia de público en los partidos ", continúa el comunicado.Además, la AFE señala que esta decisión afecta al sentido de la competición: "Jugar por sistema enal público durante varias semanasdeportivas".