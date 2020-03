Salvo arremete contra Messow

Por si el derbi balear entre primero y segundo clasificados no hubiera llegado suficientemente caliente, Amadeo Salvo, presidente del Ibiza, se encargó de caldear más el ambiente en los prolegómenos del encuentro. El empresario valenciano atacó a Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, en los micrófonos de IB3 Tv, le acusó de "mentiroso" y criticó su trabajo al frente de la secretaría técnica del club blanquiazul.

El tira y afloja entre uno y otro se remite al pasado mercado estival. Messow criticó las formas en las que el Ibiza había tocado a la puerta de "hasta siete futbolistas" de su club, algo que Amadeo Salvo negó ayer rotundamente.

"No sé si ha dicho exactamente eso Patrick, pero si lo ha dicho, miente y lo sabe. Nosotros no hemos tocado a ningún jugador, simplemente hablamos con tres futbolistas de este club que no tenían contrato y dos han venido (refiriéndose a Kike López y Rubén). Tampoco quiero hablar más, porque si lo hago quizás le hiciera daño a él como director deportivo", aseveró el directivo del Ibiza minutos antes de que se iniciara el derbi en el Estadi.

"Hay que tener en cuenta que a 3 o 4 de julio los jugadores con los que contactamos nosotros no tenían contrato. Si lo hubieran tenido, evidentemente, ni se nos habría ocurrido llamarles porque hay una reglamentación FIFA que te lo prohibe. De todas formas ya he dicho que dudo que haya realizado esas declaraciones, pero si lo ha hecho, miente y además, hace mal su trabajo. Quizás deba preguntarse por qué todos los jugadores del Baleares quieren irse de aquí", zanjó el empresario visiblemente molesto.