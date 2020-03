Tirado: "Me siento impotente, hemos tenido opciones claras"

José Tirado no ocultó su frustración por la eliminación. "Hemos hecho un partido prácticamente perfecto, hemos competido a un grandísimo nivel y llegado hasta el final con opciones, pero la evidencia es que nos falta gol. Estamos jugando arriba con Vilela, que acaba de llegar, y Nunes, ambos han hecho un gran partido, pero estamos resignados porque no hemos podido pasar", dijo el director deportivo, que fue más allá en su reflexión. "Me siento impotente, hemos tenido seis o siete ocasiones claras, los chavales han hecho un partido excepcional", destacó. Sobre el futuro del Palma, Tirado no duda. "Tenemos que coger el camino en la Liga del año pasado, la cagamos en la Copa del Rey y ahora me duele más ese fallo porque tenemos tres oportunidades para títulos al año", resaltó.