Mandiola: "El Ibiza es el equipo que más boletos tiene de conseguir la primera victoria en el Estadi"

Más serio de lo normal, pero con sus chascarrillos habituales, ha comparecido esta mañana Manix Mandiola para analizar el importante encuentro que afronta el Atlético Baleares este domingo ante la UD Ibiza. El de Eibar ha señalado que el derbi "no va a ser un encuentro decisivo" de cara a final de temporada, "pero sí muy importante".

"Es un partido muy importante porque en caso de perder, les meteríamos a ellos en la pelea, y en caso de ganar, tendríamos un plus, una ventaja considerable. No va a ser un encuentro decisivo, pero evidentemente sí que va a ser señal de que estamos bien. No solo son los puntos, serán las sensaciones", ha resumido el preparador vasco.

Cuestionado por el ánimo de revancha con el que aterrizará el rival en el Estadi Balear, Mandiola no ha querido calentar más el partido: "Para nosotros solo hay tres puntos en juego y, aunque tienen un plus de importancia, no tenemos ganas de revancha ni nada parecido. El de allí fue un partido muy intenso, pero con pocas ocasiones. Es un encuentro donde los dos somos conscientes de que nos jugamos mucho y donde normalmente las defensas dominarán las situaciones gracias al orden táctico. El acierto de los artistas de arriba decidirá el resultado".

Mandiola ha señalado que "el Ibiza es el equipo con más boletos de poder conseguir la primera victoria en el Estadi". "Ahora mismo es el que más potencial tiene de los rivales, así que los que tienen más papeletas son ellos. Está claro que un día vamos a perder, pero ojalá sea de aquí unos cuantos meses", ha indicado.

Manix recupera efectivos para el encuentro. Solo Óscar Gil, Jordan y Canario están totalmente descartados, "el resto ya entrenan con el grupo, pero en el caso de Lekic o Samuel llevan aún poco tiempo". Sobre el mayor de los Shashoua, Mandiola ha señalado que no descarta que pueda disputar sus primeros minutos ante el Ibiza: ". Si hubiera que tirar de él, obviamente no está para 90 minutos, pero por el perfil de jugador que es y por su chispa y hambre de balón, si fuera necesario se podría tirar de él".