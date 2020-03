Atlético Baleares: El mejor local pondrá a prueba en el derbi su fortaleza en el Estadio

El mejor local del Grupo I de Segunda B, el incuestionable líder Atlético Baleares, pone a prueba este mes su fortaleza en el Estadio Balear, en donde recibirá a los dos mejores visitantes de la Liga, UD Ibiza y Atlético de Madrid B.

El primer examen para los de Manix Mandiola es este próximo domingo (12:00 horas), en el derbi balear ante la UD Ibiza. Un duelo que ha levantado gran expectación y en el que parte como favorito el Atlético Baleares, que no pierde como local desde hace 18 meses.

Un año y medio en el que la plantilla a las órdenes de Mandiola no ha perdido, ni la temporada anterior en Son Malferit ni esta campaña en el Estadio Balear.

Hay que remontarse al 16 de septiembre de 2018 para asistir al último revolcón del cuadro blanquiazul como anfitrión. Fue durante la cuarta jornada del campeonato liguero 2018-19 en el grupo III de Segunda B, cuando el Sabadell dio la sorpresa al imponerse por 1-2 en Son Malferit.

Desde entonces, ninguno de los 17 rivales que pasaron tras el Sabadell el pasado ejercicio, ni los 14 equipos a los que se ha enfrentado esta temporada el grupo de Manix Mandiola han conseguido marcharse de Palma con los tres puntos. No es de extrañar que el curso pasado lograse el campeonato de Liga con ocho puntos de ventaja sobre el segundo clasificado o que esta temporada esté al frente de la tabla casi desde el inicio. De hecho, junto a la UD Ibiza es el equipo que más jornadas lleva instalado en los puestos de play-off: 25 de un total de 27.

Siguiendo con la pasada temporada, los blanquiazules tampoco perdieron un solo encuentro en casa en las tres eliminatorias de ascenso disputadas (Racing de Santander, 1-1; Melilla, 1-0; y Mirandés, 3-1). Sólo el valor doble de los goles en campo contrario impidió su ascenso a Segunda A (había perdido por 2-0 en la visita al Mirandés).

Por lo que se refiere a la actual temporada, el Atlético Baleares presenta un expediente inmaculado en el Estadio Balear, en donde no conoce la derrota en partido oficial y suma 13 triunfos y un solo empate, cedido ante el Real Madrid Castilla en la decimotercera jornada (1-1). Como locales, los de Mandiola son el equipo más goleador, acumulando 34 tantos (3 de penalti) ?curiosamente, 17 en la primera parte y otros 17 tras le descanso? y solo ha recibido nueve goles (1 de pena máxima).

La UD Ibiza tratará de romper las estadísticas para situarse a dos puntos de la primera posición que ahora posee el Atlético Baleares. No lo tendrá nada sencillo ya que, pese a ser el segundo mejor visitante de la Liga, el once de Pablo Alfaro vive una mala dinámica a domicilio, ya que tras la derrota en Boadilla ante el Internacional (2-1) solo ha sumado un punto de los últimos nueve. Aun así, el Ibiza es un rival a temer como visitante: 5 victorias y 4 empates en 13 partidos, con 15 goles a favor (4 de penalti) y solo diez encajados (ninguno desde los once metros).

De superar el envite ante los pitiusos, el Atlético Baleares reforzará su posición como líder y afrontará con tranquilidad los tres próximo encuentros que tiene en marzo: dos salidas consecutivas, a los campos del Internacional de Madrid y del Oviedo B, y la visita del filial del Atlético de Madrid, ahora mismo el mejor equipo a domicilio del Grupo I. Marzo definirá si el equipo de Manix Mandiola es aspirante al título o solo a la fase de ascenso.



Iniciativa



El derbi se juega en una fecha señalada, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Por eso, el club ha decidido que en este partido haga el saque de honor Marina Tugores, actual coordinadora del fútbol femenino del club, que trabaja desde hace casi cinco años en las oficinas de a entidad en de Son Malferit y que es la capitana del equipo femenino (que milita en Segunda). Además, los jugadores lucirán el nombre de las jugadoras del primer equipo femenino en la parte delantera de la camiseta y el club repartirá 3.000 aplaudidores.