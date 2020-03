Manix Mandiola: "Estaríamos jugando hasta las 8 de la tarde y no haríamos un gol"

No puso excusas Manix Mandiola tras la derrota de su equipo ante el Sporting B. El técnico del Atlético Baleares analizó el encuentro ante los asturianos y reconoció que se habían visto "superados" por el rival en un primer cuarto de hora para el olvido. "Ha habido un primer cuarto de hora donde nos han superado, nos han hechos dos goles y creado otras dos situaciones buenas. Nos han hecho peligro y no hemos sabido defender, es mérito del rival. Pero a partir de ahí hemos tomado el mando del partido, aunque no era el día", señaló el vasco.

"Hoy estaríamos jugando hasta las 8 de la tarde y no haríamos un gol. Hemos tenido tres ocasiones claras para meternos en el partido, pero poco a poco el encuentro se ha ido muriendo. Dominábamos el juego, pero estaba claro que no íbamos a marcar", indicó el preparador del conjunto blanquiazul.

Mandiola, pese a la derrota, restó importancia a las consecuencias: "No nos tiene que afectar esta derrota, tenemos claro que en el deporte se gana y se pierde y no se nos dan muy bien los filiales cuando tienen el día. No nos va a afectar para nada".

Cuestionado por el partido firmado por el rival, Mandiola reconoció que el Sporting cuenta con "chavales de calidad" que se "atreven a hacer cosas y les hace muy peligrosos". "Cuando se da un resultado como este, hay parte tuya de culpa y otra del rival que juega enfrente y que también compite en la misma categoría", zanjó el preparador del Baleares.

Por su parte, el técnico del Sporting B, Samuel Baños, aseguró tras la victoria de su equipo ante el líder de la categoría que "era muy importante" para ellos "ganar ante un rival tan potente".

"Solo puedo dar la enhorabuena a toda la plantilla por el partido que han realizado. Era un día para potenciar las virtudes del equipo y creo que los han hecho", señaló el preparador del filial del Sporting en la rueda de prensa post partido.