Una crisis sin fin del B the travel brand

Nuevo batacazo, y empieza a dejar de ser noticia, del B the travel brand Mallorca. Esta vez en Granada, donde perdió ante el conjunto local por un apretado 68-67. La diferencia de seis puntos en el primer parcial favorable a los andaluces iba a resultar determinante para la suerte del partido ya que en los siguientes parciales el equipo de Félix Alonso los finalizó con ventaja, pero insuficiente para llevarse el partido.

El B the travel se ha olvidado de ganar y en Granada no ha hecho más que agudizar su crisis de juego y resultados. Parece que hace un mundo que los mallorquines soñaban con la primera plaza, ahora sí, definitivamente, un sueño. Un sueño imposible. De lo que se trata ahora es de intentar enderezar el rumbo y acabar lo mejor posible en la Liga regular para disputar con alguna ventaja los play off de ascenso a la ACB, el gran objetivo de este equipo ya que dispone de la mejor plantilla. O eso parecía en el inicio de temporada.

En el primer cuarto ambos equipos se respetaron demasiado, aunque el Granada mandaba en el ritmo y el marcador gracias al acierto desde el tiro exterior, con un buen Diego Kapelan. Los mallorquines no encontraban su mejor versión en ataque y se quedaban atrás al final de los primeros diez minutos con un resultado de 22 a 16 para los locales.

En el segundo cuarto los hombres de Felix Alonso mostraron una mejoría en su juego pero no terminaban de encontrar el acierto de cara al aro. Granada se puso con siete puntos de ventaja gracias a su control del rebote y a las pérdidas visitantes pero un arreón final del B the travel ajustaba el marcador 37 a 32 al descanso.

Tras el descanso parecía que los de Alonso empezaban a sentirse más cómodos, acechando constantementr al rival, pero la falta de acierto en el triple y en los tiros libres impedían al B the travel colocarse por delante. Al menos recortó diferencias antes del último cuarto (50-48). Se llegó a un final de infarto, e Iriarte impidió con un tapón el lanzamiento de Bropleh que hubiera podido significar la victoria de los de Alonso. Al final, 68-67. Espera el Guipuzcoa Basket, el próximo domingo a las doce del mediodía en Son Moix.