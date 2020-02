Dreyer: "Los próximos cuatro encuentros nos dirán si podemos volver a soñar"

El último mes de competición se afronta en el Urbia Voley Palma con un ojo puesto en el play-off para el título. El tercer clasificado afronta el domingo, a las doce del mediodía, otro test en la complicada pista de Los Pajaritos frente al Río Duero Soria.

"Nuestra progesión ha sido buena y, después de volver a ganar ante el Almoradí, no podemos desconectarnos en Soria", asumió Marcos Dreyer. El técnico del cuadro palmesano reconoció que su rival es "un muy buen equipo que ya nos ganó el año pasado y tenemos ánimo de revancha".

Para Dreyer, un victoria el domingo permitiría llegar "muy animados para recibir al Almería porque este calendario, junto con los partidos en Santander y contra el Teruel en casa, medirá nuestro nivel de cara al play-off y saber si podemos volver a soñar".

"Estamos trabajando pensando en los play-off y no me preocupa ni me vuelvo loco si nos dejamos algún set por el camino, porque dosifico los esfuerzos de algunos jugadores", confesó el brasileño. Dreyer reconoce que el equipo "se ha ganado el derecho a poder probar cosas porque ya estamos clasificados para el play-off y sentimos la responsabilidad de tener que dar un paso más".