Vadillo destaca la importancia de ganar al O Parrulo antes de la Copa de España

El entrenador del Palma, Antonio Vadillo, ha destacado la importancia del choque ante el O Parrulo Ferrol, este viernes en Son Moix a partir de las 20:30 horas, y ha alertado de los peligros de los hombres de Héctor Souto. Un partido que llega justo antes de la participación en la Copa de España (a partir del 5 de marzo en Málaga).

"Tenemos que centrarnos en el partido del viernes. A ver si somos capaces de irnos con buenas sensaciones, hacer un buen partido y sumar los tres puntos, porque somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil", ha señalado el técnico jerezano, que ha agregado: "Para mí son la sorpresa positiva de la temporada y son un equipo a tener en cuenta. Son un equipo muy intenso que hace los partidos muy incómodos a sus rivales".

Vadillo no quiere distracciones con la Copa de España, que está a la vuelta de la esquina, y quiere que sus jugadores tengan los cinco sentidos puestos en el O Parrulo: "Si yo me doy cuenta de que un jugador levanta el pie pensando en la Copa de España no juega la Copa. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Los jugadores son suficientemente profesionales para no dejarse ir porque para nuestras aspiraciones deportivas este partido es muy importante. Tenemos que estar focalizados en sacar el partido del viernes".

El Palma regresó a la senda de la victoria tras ganar al Fútbol Emotion Zaragoza (0-2) el pasado domingo en un exigente encuentro. Ahora, el objetivo es alargar la dinámica triunfal para seguir con las buenas sensaciones de cara al tramo más decisivo del curso. "Una victoria nos ayudaría a volver a asentarnos y darnos cierta tranquilidad para ir a la Copa con buenas sensaciones", ha expresado el preparador verde pistacho, que también ha erpasado la dinámica del equipo en las últimas fechas: "La derrota en Peñíscola nos dolió bastante y en Zaragoza se volvió a ver el espíritu del equipo sin hacer uno de nuestros mejores partidos pero me puso muy contento de como competimos".



Los insultos racista a Nunes

Finalmente, sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en la cancha del Zaragoza y en la que el jugador del Palma Diego Nunes recibió insultos racistas por parte de un pequeño sector de aficionados, Vadillo ha comentado: "Me cogió muy lejos de donde ocurrió la acción, pero sí que vi a los jugadores bastante alborotados y sabía que algo grave había pasado. Mi opinión personal es que esto está fuera de lugar y que hay que tener una mentalidad muy reducida para pensar esas cosas. Puedo llegar a entender que a nivel de afición en un momento de tensión aparezcan insultos, pero actos de racismo no. No quiero señalar en ningún momento al Zaragoza como club ni afición porque energúmenos sueltos hay en todos sitios y esta gente no les representa. Hay que levantar la voz para que estas cosas no vuelvan a ocurrir".

Por su parte, el brasileño Diego Nunes ha señalado que al equipo le hace "mucha ilusión la Copa de España". "Pero tenemos que tener claro que el partido del viernes es muy importante", ha sentenciado. Además, Rafa López ha destacado: "El viernes tendremos un partido duro e intentaremos sacar los tres puntos porque son súper importantes".