Diego Nunes: "No supe cómo reaccionar"

Jugador del Palma Futsal. Diego Nunes de Souza Costa (Guarulhos, Sao Paulo, 1994) ha sido noticia este fin de semana al ser víctima de una lacra que no cesa, el racismo en el deporte

Diego Nunes, ala pívot del Palma Futsal, asegura en esta entrevista que, en un primer momento, no supo cómo reaccionar ante los insultos racistas de un espectador al final del partido que el conjunto mallorquín disputó en la pista del Zaragoza.

P ¿Cómo se siente?

R Ahora mejor, muy tranquilo. Al espectador que me insultaba diciéndome "mono de mierda" le fui a reprochar su actitud, pero cuando me acerqué a él se fue, se 'cagó'. Pero me seguía insultando a medida que se alejaba de mí.

P ¿Cómo reaccionaron sus compañeros y los rivales?

R Muy bien. Carlos (Barrón), Lolo y otros compañeros, al igual que jugadores del Zaragoza como Adri o Esteban se portaron muy bien.

P Pese a tener solo 25 años ya ha jugado en su país, Brasil, cuatro años en Catar y uno en Tailandia. ¿Había sido alguna vez anterior víctima de un caso de racismo?

R No, nunca. Es la primera vez que me pasa. No sabía cómo reaccionar, pero compañeros y amigos me dicen que tenía que reaccionar de alguna manera. Un sector de la afición del Zaragoza, porque no podemos generalizar, mancha en nombre del deporte.

P ¿Se ha sentido apoyado desde que ha ocurrido el suceso?

R Sí, absolutamente, de amigos y diferentes equipos del campeonato.

P ¿Del Zaragoza también?

R Ha escrito un mensaje en el que muestra su desacuerdo, pero que no han visto nada. Me da igual. Estoy muy tranquilo. Si el Zaragoza sabe que ha pasado algo ha de investigar porque se puede volver a repetir. El tema del racismo no es tolerable. Hay muchos niños en las gradas y es obligado dar ejemplo.

P ¿Qué sanción impondría a la persona que le insultó, si de usted dependiera?

R No dejarle entrar en un pabellón deportivo. Hay que tomar alguna medida ejemplar hasta que este problema se frene de una vez por todas.

P Continuamente hay casos de racismo en el deporte, el último en Portugal, cuando Marega, jugador del Oporto, abandonó el terreno de juego

R Sí, lo sé. Pero solo con acciones contundentes podemos concienciar a la gente de que no se debe insultar a nadie, independientemente de su raza y nacionalidad.

P ¿Se ha planteado qué hubiera hecho en el caso de que los insultos se hubieran producido durante el partido, y no al final? ¿Hubiese abandonado la pista como hizo Marega?

R La verdad es que no sabía cómo reaccionar. No me creía lo que me estaba pasando, y en caliente se pueden cometer errores. Creo que hubiera hablado con el árbitro y no descarto que hubiera dejado la pista, pero es un tema que afecta a todo el equipo.