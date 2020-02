Piqué: "Los resultados del equipo son los que aguantan al club"

? El defensa central Gerard Pique, uno de los cuatro capitales del Barcelona, dijo en Nápoles que en los últimos años "los resultados del equipo han estado aguantando al club", en alusión a que este martes en San Paolo los azulgrana tienen "una gran responsabilidad" para lidiar con el "ruido" que ha acompañado a la entidad estos últimos días.

El nombre de Gerard Piqué apareció hace unas jornadas en el escándalo de las redes sociales, en que la SER descubrió que el club había contratado a una empresa para mejorar la imagen de la directiva, pero que también hizo trabajos paralelos para criticar a actuales jugadores, como Piqué, y personajes vinculados con el entidad, como exjugadores, presidentes o aspirantes a la presidencia. "No sé si me molestó, porque las redes sociales son incontrolables. No será la primera ni la última vez", añadió Piqué, quien también se refirió a los silbidos en el Camp Nou el pasado sábado: "Al final, tenemos que intentar hacer nuestro trabajo, porque en este club siempre han sido muy importantes los resultados; son los que aguantan al club".