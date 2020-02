El Ibiza echa a los recogepelotas que enviaron un vídeo racista al guardameta del Sporting B

Christian Joel, en la foto del once titular del Sporting B.

Christian Joel, en la foto del once titular del Sporting B. Diario de Ibiza

La Unión Deportiva Ibiza reaccionó ayer de manera fulminante al anunciar que ha expulsado de la Academia del club a los recogepelotas que el domingo, tras el partido con el Sporting de Gijón B, enviaron un vídeo racista al portero visitante Christian Joel.

El cancerbero de origen cubano criado en Asturias grabó un vídeo publicado por los propios protagonistas del suceso, en el que los recogepelotas de la UD Ibiza muestran la sudadera de calentamiento del portero del Sporting B entre gestos de mofa, mientras le califican como "inmigrante" y se tocan sus partes bajas.

Tras recibir la grabación, Christian Joel denunció a través de Twitter que "estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera". "Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida", censuró el portero sportinguista. El suceso corrió como la pólvora a través de las redes sociales. La reacción por parte del club ibicenco no se hizo esperar y a través de un comunicado anunció la expulsión. "El Ibiza desaprueba rotundamente el comportamiento de los recogepelotas que han enviado un vídeo en el que dedican mensajes racistas".