A cinco meses de Tokio 2020

Entre el 24 de julio y el 9 de agosto Tokio albergará la mayor competición deportiva del planeta y en ella hasta cinco representantes baleares tienen asegurada ya su plaza. El triatleta Mario Mola, los nadadores Joan Lluís Pons y Hugo González, el ciclista Albert Torres y la regatista Paula Barceló han sacado ya su billete para los Juegos Olímpicos, pero son muchos los deportistas de las islas que aspiran a concretar en los próximos meses su participación en la gran cita. Rafel Nadal, Alba Torrens o Mavi García son solo algunos de ellos, pero la lista es larga y, si nada se tuerce, puede ser la más extensa de la historia balear.

Cinco meses separan, a día de hoy, a los grandes deportistas del momento de la emblemática cita. El esfuerzo, trabajo y disciplina de los representantes de las islas se han visto reflejados en los resultados. El primero en obtener su premio fue Mario Mola. Desde el pasado 1 de septiembre el triatleta mallorquín aseguró su plaza para los que serán sus terceros Juegos Olímpicos.

El subcampeonato firmado por el calvianer el pasado curso en las Series Mundiales le brindó el pase directo a la cita nipona. Tras un 19º puesto en Londres 2012 y un 8º en Río 2016, el tricampeón del mundo centra todo su esfuerzo en unas Olimpiadas donde tiene puestas muchas ilusiones. "Tokio será la prueba que prepararemos con más mimo y ganas. Voy a aprovechar las Series como preparación, sin volverme loco, aunque evidentemente mi ilusión es luchar por las medallas", desveló el triatleta sobre sus intenciones.

El pasado 14 de diciembre, el nadador de Sóller Joan Lluís Pons obtuvo también su plaza en la prueba de los 400 metros estilos celebrada en el Meeting de Amsterdam al rebajar en una décima el tiempo exigido por la Real Federación Española de Natación. Pons, de 23 años, competirá de esta manera en sus segundos Juegos, tras finalizar octavo en Río, cuando solo tenía 19 años. Solo un día después, el 15 de diciembre, Hugo González se subía al carro olímpico tras imponerse con un crono de 1:58.73 en los 200 estilos disputados en la última jornada de la Swim Cup de Amsterdam. El palmesano se estrenó como olímpico en los Juegos de Río, con solo 17 años.

El 17 de febrero el ciclista de Ciutadella Albert Torres también confirmó su clasificación. Junto al valenciano Sebastián Mora, tratarán de lograr una medalla en el velódromo de Izu en la prueba de Madison. El menorquín afrontará su segunda participación, ya que en Londres 2012 intervino en la prueba de persecución por equipos, obteniendo un diploma y siendo récord español de la categoría.

La última en atar su plaza, hace hoy una semana, fue la regatista del CN s'Arenal Paula Barceló. La regatista mallorquina, que se proclamó campeona del mundo en Australia en la clase 49er FX, fue confirmada por la Federación Española de Vela junto a su compañera Tamara Echegoyen. Con 23 años, será la primera vez que Barceló participe en una cita olímpica. "Sería increíble conseguir una medalla", reconocía hace solo unos días la palmesana. "Es el propósito de la campaña y ojalá que podamos llegar a ello. Simplemente estar en unos Juegos ya será increíble, pero hay que llegar con ambición porque creo que se puede. Haremos lo posible", aseguraba.



Con pie y medio en la cita

Salvo sorpresa mayúscula, en forma de lesión, Rafel Nadal tiene también su presencia asegurada este próximo verano. Será su tercera presencia en una cita olímpica, tras su medalla de oro en Pekín 2008, derrotando en la final al chileno Fernando González, y en Río 2016, cuando cedió ante el japonés Kei Nishikori en la lucha por la medalla de bronce.

Número dos mundial, Nadal, que puede recuperar la cima del tenis esta misma semana en el torneo de Acapulco, llegará a la capital japonesa tras la disputa del torneo de Wimbledon, donde buscará su tercer entorchado tras los conseguidos en 2008 y 2010. El tenista mallorquín siempre ha valorado su participación en unos Juegos, tanto, que el día que anunció su baja en los de Londres 2012 por una tendinitis en las rodillas lo definió como "uno de los días más tristes" de su carrera. Y es que pocos días antes se había presentado como el abanderado de la delegación española en el desfile inaugural, ilusión que pudo cumplir cuatro años después en Río. También se pudo desquitar en la pista con una medalla de oro en dobles, formando pareja con su amigo Marc López. El torneo olímpico de tenis se disputa desde el día 25 de julio al 2 de agosto en pista dura, y aunque en esta superficie no es el principal favorito al oro, sí aspira a colgarse una nueva medalla, que sería la tercera en unos Juegos.

Los gimnastas Cintia Rodríguez, Adrià Vera y Nicolau Mir también tienen asegurada una plaza virtual en la cita olímpica. La inquera, perteneciente al Club Xelska, fue la mejor española en la competición por equipos del Mundial de gimnasia artística que se disputó en Stuttgart, con lo que su presencia en Tokio está prácticamente garantizada, al igual que la de sus compañeros Vera y Mir, quienes ayudaron a España a lograr una de las nueve plazas para participar dentro de la competición por equipos.

En una situación muy parecida se encuentran los baloncestistas Sergi Llull, Rudy Fernández y Alba Torrens. El pasado mes de septiembre la selección masculina logró el pasaporte para la cita asiática como uno de los primeros europeos en clasificarse. Con ese logro España se convirtió en uno de los tres países que no ha fallado a ninguna cita desde Sidney 2000, junto a Estados Unidos y Australia. Sergio Scariolo tendrá la última palabra en la selección de los jugadores, pero salvo sorpresa, Llull y Rudy no se perderán la llamada. Serán los terceros Juegos para el menorquín, tras la plata conseguida en Londres y el bronce en Río, y los cuartos para el mallorquín, tras subirse también al segundo escalón del podio en Pekín 2008. En la recámara del seleccionador también aparecen los nombres de Álex Abrines y Joan Sastre.

Por su parte, el equipo de Lucas Mondelo cumplió con los pronósticos y se clasificó para sus quintos Juegos tras imponerse a Gran Bretaña a principios de febrero en el preolímpico de Belgrado. En manos del seleccionador de baloncesto femenino está la presencia de Alba Torrens y Nogaye Lo en el mismo. Para la primera se tratarían de sus terceros Juegos, tras participar en Pekín 2008 y lograr la plata en Río 2016.

Otra de las deportistas mallorquinas que aspira a acudir a Tokio es Mavi García. La ciclista palmesana reconoció hace solo unos días, en una entrevista a este diario, que "lo tiene bastante bien" para representar al equipo español en tierras japonesas, pero que no quiere "llevarse un chasco" si finalmente no acude. El seleccionador será el encargado de elegir quién cubre las plazas del equipo español, pero hasta dos meses antes de la cita olímpica no habrá nada oficial. "Las opciones son buenas, si continúo como hasta ahora, con todos los puntos que he logrado, creo que las cosas irán bien y no habrá ningún problema", reconoció.

En ciclismo, Enric Mas también parte con muchos números para representar a España. La UCI anunció el pasado mes de noviembre las cuotas de corredores con las que contarán en la capital japonesa. España, en un tramo final en el que Valverde y Mas lideran las actuaciones de los corredores nacionales, logró meterse en la clasificación entre las seis selecciones que contarán con el máximo de ciclistas, cinco.

Marcus Cooper consiguió durante el pasado mes de agosto, junto a sus compañeros Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade la medalla de plata en la prueba de K4 500 metros durante el Campeonato del Mundo disputado en Szeged. La presea otorga al país un billete, pero será el seleccionador el que elija a la tripulación entre seis palistas.

Por su parte, el skater Jaime Mateu se posiciona como el mejor español en el ránking para acudir a la cita. El Mundial de China que se disputará en mayo otorgará la deseada plaza del deportista mallorquín.