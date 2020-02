El portero del Sporting Christian Joel denuncia un vídeo racista que le enviaron los recogepelotas de la UD Ibiza

El portero del Sporting Christian Joel, que jugó hoy su partido con el filial rojiblanco en Ibiza, ha denunciado un vídeo racista que le enviaron los recogepelotas del conjunto balear. En el mismo le enseñan su sudadera, que le cogieron durante el partido, y le llaman "inmigrante".



El portero cubano del Sporting ha denunciado los hechos a través de su cuenta de Twitter.



"Tras el partido en Ibiza los recogepelotas me mandaron un video llamándome "inmigrante" con la sudadera que me cogieron. Estas situaciones no se pueden consentir de ninguna manera. Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida".





Vivimos en una sociedad en la que el racismo no tiene cabida en ningún aspecto de la vida



La UD Ibiza expulsa a los recogepelotas

La Unión Deportiva Ibiza reaccionó de manera fulminante al anunciar queLa reacción por parte del club ibicenco no se hizo esperar y"El Ibizaque han enviado un vídeo en el que dedican mensajes racistas e irrespetuosos al portero Christian Joel y al club en el que milita, el Real Sporting de Gijón B. Como no podía ser de otra manera, nuestro club expulsará a estos chicos de la Academia de forma fulminante. El Ibiza es una entidad deportiva formada por personas de procedencias, lenguas y creencias muy diferentes. En esta casa trabajamos para que el fútbol sea un punto de encuentro y un lugar de convivencia en el que, evidentemente, este tipo de comportamientos deben ser perseguidos, denunciados y eliminados de raíz", explica la nota de prensa emitida anoche por el club que presidedonde se informa de que la entidadsubrayan desde la UD Ibiza.