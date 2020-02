Manix Mandiola: "El gol no está ensayado, es cosa de artistas"

Contento y campechano, Manix Mandiola se congratuló una semana más por una nueva victoria de su equipo, en esta ocasión, frente a un Racing de Ferrol, en un "partido no muy brillante" en el que apenas les dejaron "tener el balón". Los tres puntos suben al casillero de un Atlético Baleares que "con humildad y trabajo", sigue sumando semana tras semana. "No ha sido un partido muy brillante por nuestra parte, hemos hilado poco y no hemos tenido el balón, pero tampoco hemos concedido ocasiones, solo una que ha ido a las manos de Xavi", resumió el de Eibar.

Cuestinado por el gol de estrategia firmado por Gabarre, Mandiola restó méritos a la pizarra del entrenador. "El gol no está ensayado, es cosa de artistas, ellos dos se miran y se entienden, no se entrena", indicó el preparador del conjunto mallorquín, quien aseguró estar poco preocupado por el partido que disputaba ayer por la tarde el Ibiza: "No voy a ver el partido porque por mucho que lo haga no voy a influir en el marcador. Será mejor si pierde o no gana, pero tampoco voy a perder mucho tiempo en ello".

Las bajas marcaron una semana más el once que tuvo que alinear Mandiola frente al Racing de Ferrol. Pese a todo, el vasco se mostró contento con el trabajo de sus futbolistas menos habituales. "Nos adaptamos a lo que tenemos, parece fácil ganar los partidos, pero no lo es, sufrimos muchos domingos. Los jugadores menos importantes también nos han ayudado a llegar a los 58 puntos, nos queda menos para llegar a los 75", resumió.

Toni Gabarre, autor ayer del gol de la victoria ante el Racing de Ferrol, reconoció ante los medios cómo se gestó su tanto ante los gallegos. "Estoy contento por ayudar a conseguir tres puntos más al equipo. En el gol han tirado arriba la defensa, yo he mirado a Haro para que me la pusiera y ha salido perfecta. Sin duda habrá que repetir", aseguró. Pese a la victoria, el delantero del Atlético Baleares reconoció que todavía tienen "que mejorar ese puntito fuera" que les falta. Por su parte, el capitán del equipo blanquiazul, Guillem Vallori, advirtió de las dificultades que tuvo el equipo para sumar una nueva victoria en su feudo. "Sabíamos que era un rival que acumula mucha gente por dentro, realmente ellos no han tenido ocasiones, apenas han chutado a puerta". Cuestionado por su regreso al once titular del equipo en los dos últimos partidos, el defensa mallorquín reconoció la necesidad de estar siempre "enchufado". "El fútbol conlleva rotaciones y los jugadores las aceptamos. Solo nos toca esperar a que el entrenador te necesite", zanjó.