Joan Mir enseña las garras en Catar

Joan Mir ya se ha dejado ver en los tests oficiales de MotoGP en el circuito de Losail, que hoy acogerá la tercera y última jornada de pruebas para los pilotos que van a participar en el Campeonato del Mundo de la categoría.

El piloto mallorquín de Suzuki firmó el segundo mejor tiempo, por detrás de su compañero de equipo Alex Rins, en la sesión del sábado, mientras que ayer, tras liderar al principio la tabla de tiempos, finalizó séptimo.

El francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) lideró ayer domingo la tabla de tiempos en una jornada en la que el actual campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda), sufrió una caída.

El catalán, que todavía no está físicamente al cien por cien y sigue con molestias en el hombro derecho, del que se operó a finales de noviembre, sufrió una fuerte caída sin consecuencias físicas, pero sí para su montura, que quedó bastante dañada. El campeón mundial dio sólo 46 vueltas y fue decimocuarto en la tabla final de tiempos, a 1.055 de Quartararo. Su hermano y compañero, Àlex, acabó decimonoveno de 22 pilotos a 1.687.

Al manillar de su YZR-M1, Fabio Quartararo, quinto en el pasado Mundial, marcó un mejor registro de 1:54.038, cuando quedaba algo más de media hora para el final, con el que aventajó en 162 milésimas al español Àlex Rins (Suzuki Ecstar), que fue el mejor la víspera, y en 226 al también español Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha), que fue el piloto con mejor ritmo en tandas largas.

Joan Mir (Suzuki Ecstar) , que se fue al suelo en la sexta curva, finalizó a 574milésimas y dejó constancia de que su moto y la de Rins parecen estar en disposición de pelear con Yamaha, Honda y Ducati este año.

"Estoy bastante contento, porque me he sentido cómodo con la moto de inmediato y estamos trabajando bien, así que ha sido positivo", explicó Mir. "Tenemos que seguir mejorando y trabajando. La pista es un poco resbaladiza, pero no es tan mala como esperaba. Estamos contentos por vernos en la parte superior de la tabla de tiempos; es importante y una buena sensación, la consistencia es crucial", añadió el mallorquín, que hoy tiene en Losail la tercera y última jornada de entrenamientos oficiales.



Jorge Lorenzo



El mallorquín Jorge Lorenzo, piloto de pruebas de Yamaha, explicó este fin de semana que su futuro profesional puede encararse hacia la televisión y avanzó que está negociando un contrato para comentar cuatro carreras del Mundial de motociclismo en un canal de habla inglesa. Sobre la posibilidad de volver a competir, Lorenzo no descartó participar en alguna carrera como piloto invitado, aunque indicó que lo hará solo si se ve competitivo y con opciones de quedar entre los cinco primeros. efe barcelona