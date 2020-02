Vilafranca acoge un control de la Federación Balear de Boxeo

El polideportivo Es Molí Nou de Vilafranca acoge hoy una matinal de boxeo, organizada por la Federación Balear, que arrancará a las 11:00 horas, que forma parte del plan de control y seguimiento.

En un novedoso formato, se disputarán 13 combates amateurs: Mathia Giordiano (Pro Box) versus Marcos Díaz (Motorcity); Samuel Rodrigo (Fit Life) vs Alexis Manzano (EB Félix Soria); Mor Niang (Motorcity) vs Daniel Bonet (Ibiza Boxing); Ciprian Ciuchilán (Ibiza B.) vs Manu Ortiz (Motorcity); Amaru Alfonso (Ibiza B.) vs Juan David Raigosa (Pro Sport); Garus Hambardzunyyan (Fit Life) vs Julian Murmann (Pro Sport); Sergio Gatti (Motorcity) vs Diego Krasimirov (Azor Gym); Isai Campos (Pro Box) vs Angel Vera (T. Asenov); Joaquín Gutierrez (Gino Box) vs Ricardo García (T. Asenov); Kevin Iñiguez (Gino Box) vs Joel García (Azor Gym); Bilal Rachdi (ND Boxing) vs Jaspreet Singh (T. Asenov); Marcos Venancio (Pro Box) vs Xavi Alonso (Motorcity); Mohamed Rachdi (Nd Boxing) vs Sebastián Serna (Principes).