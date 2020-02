El Atlético Baleares sigue fiel a su cita con la victoria en el Estadi

Al Baleares le importa más bien poco el rival que se tope enfrente, las lesiones que mengüen al equipo o lo ajustado que finalmente quede el marcador, jugar en el Estadi es para los blanquiazules sinónimo de victoria, o al menos así lo ha sido en trece de los catorce partidos que se han disputado hasta la fecha.

El conjunto blanquiazul ha sumado este mediodía una nueva victoria como local ante el Racing de Ferrol (1-0). Un tanto de Gabarre, al paso por la media hora de partido, le bastó a los mallorquines para poner, si cabe, más tierra de por medio con sus máximos perseguidores. El Baleares se coloca a seis puntos del Atlético de Madrid B, que esta mañana empató ante el Pontevedra y se mantiene a la espera de lo que haga esta tarde el Ibiza frente al Sporting de Gijón B.

Mandiola no tenía mucho donde elegir en una convocatoria plagada de jugadores tocados. Pese a recuperar a Manu Herrera y Jorge Ortiz, el vasco no quiso forzar a sus jugadores y se decantó por un once con Xavi Ginard en la portería y línea de cuatro en defensa con San Emeterio, Vallori, Orfila y Aurtenetxe. Villapalos y Rovirola formaron en el doble pivote, secundados por Alberto Gil y David Haro. Iturraspe y Gabarre fueron los elegidos en la línea ofensiva.

Enfrente el conjunto blanquiazul se topó con un equipo aguerrido, que aterrizaba en la isla tras conseguir dos triunfos consecutivos, ante Sporting B e Ibiza. El Racing, sólido en defensa, gracias a una línea de tres centrales, pronto demostró que no sería un rival más en el Estadi Balear. Los de Emilio Larraz, décimos en la tabla y con una disciplina táctica difícil de batir, mostraron osadía y atrevimiento desde el primer minuto, no dejando a los blanquiazules enlazar dos pases consecutivos.

Los de Mandiola tomaron protagonismo con el paso de los minutos, dirigidos por un Alberto Gil excelso en banda y estancando a un Racing de Ferrol que fue cediendo metros. El primero en llamar a la puerta fue precisamente el extremo valenciano. Un error clamoroso de Diego Rivas bajo los tres palos en el minuto 20 de partido no lo supo aprovechar el futbolista del Baleares, que solo y ante el portero abatido, se emborrachó de balón y lanzó el esférico a las nubes.

No tardó el conjunto blanquiazul en enmendar su error. Al paso por el 33, David Haro puso una falta desde la frontal y, en una jugada de pizarra, Gabarre se adelantó a sus marcas para meter la puntera y desviar el balón al fondo de la red. El conjunto blanquiazul ya tenía el partido donde quería. El gol hizo justicia a la posesión y empuje de los locales.

Tras el descanso y con la entrada de Pablo Rey, el Racing despertó. El veterano futbolista del conjunto gallego protagonizó un buen robo en el centro del campo y condujo el esférico hasta la frontal en la mejor oportunidad para los visitantes hasta el momento, pero el disparo, muy blando, fue directo a los guantes de Xavi Ginard.

Mandiola apostó entonces, con el resultado a favor, por un doble lateral, dándole un respiro a Alberto Gil y colocando sobre el verde a Luca Ferrone. Mala decisión, porque los blanquiazules dieron un paso atrás y otorgaron metros a su adversario. Los centros de Joselu fueron un auténtico quebradero de cabeza para la zaga mallorquina, pero ninguno supuso verdaderos problemas para el guardameta mallorquín. Luca Ferrone dispuso de la última, en el 88, pero el balón impactó sobre la madera, después de un gran centro de Aurtenetxe.



Ficha técnica:

Atlético Baleares: Xavi Ginard; San Emeterio, Vallori, Pedro Orfila, Aurtentxe; Alberto Villapalos, Rovirola, Alberto Gil (Luca Ferreno, min. 72), David Haro (Armando, min. 88); Iturraspe y Gabarre (Arturo, min. 83).

Racing de Ferrol: Diego Rivas; Seoane, Fornos, Jon García, Rivada, Villarejo; Rodellar (Marcos Álvarez, min. 44), Tavares (Javi Rey, min. 68), Sanmartín (Pablo Rey, min. 54); Juan Antonio y Joselu.

Goles: 1-0: Gabarre (min. 33).

Árbitro: Bosch Domènech (Comité valenciano).

Tarjetas amarillas: Rodellar (min. 24), Sanmartín (min. 31), Villapalos (min. 43).

Tarjetas rojas: No hubo.

Indicidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada del Grupo I de la Segunda B.

Estadio: Estadi Balear (ante 2.500 espectadores). Con la presencia de medio centenar de aficionados del equipo rival.