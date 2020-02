Vadillo: "Ya no hay margen de error"

El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, encara el choque de este fin de semana ante el Fútbol Emotion Zaragoza con la necesidad de sumar un triunfo para cortar en seco la dinámica de malos resultados de las últimas fechas y recuperar la senda de la victoria. "El domingo es un partido bastante importante para nosotros por lo que nos jugamos, ya que la última derrota nos ha alejado de las posiciones de arriba y estamos en una época de temporada que no hay margen de error. Para nosotros es importante sumar los tres puntos porque no nos podemos permitir el lujo de estar tres partidos sin ganar. No tenemos más presión pero sí más necesidad de ganar", reconoció en rueda de prensa el técnico jerezano.

El preparador también advirtió que a estar alturas de la temporada "todos los equipos" se juegan "mucho y ya no hay margen de error" aunque añadió que "todavía queda mucho" al ser preguntado por las posibilidades de que el Palma alcance la cuarta plaza.

En cualquier caso, Vadillo centra sus energías en el choque del domingo que le enfrentará al Fútbol Emotion Zaragoza porque después de los últimos resultados considera clave sumar los tres puntos del Polideportivo Siglo XXI.

El entrenador del Palma es consciente de que el choque no será sencillo aunque la clasificación puede hacer pensar lo contrario porque, explicó, el conjunto aragonés tiene calidad para estar mucho más arriba: "Vamos a visitar a un grandísimo equipo. La clasificación no refleja la calidad de su plantilla y no va a ser un partido fácil. Hacen una defensa zonal diferente a la de todo el campeonato y será un partido difícil".