Mandiola: "Tenemos que tirar con los que están, no nos queda otra"

Manix Mandiola no pone excusas. Hasta nueve bajas sacuden esta semana al Atlético Baleares, pero el técnico vasco elude las evasivas. "Es cierto que no tenemos de fondo armario, el banquillo no será muy numeroso, pero tenemos un once de garantías y si hay que hacer algún cambio también lo tendremos. No estamos dieciocho tíos a tope, pero no hay ninguna excusa para no ir a por el partido", indicó.

Para el encuentro de este domingo ante el Racing de Ferrol, Mandiola recuperará a dos jugadores, a los que no forzará si no es en caso de emergencia. "A Manu Herrera le llevaremos ya, aunque somos conscientes de que corre el riesgo de que se puede lesionar más. Tiene una fisura y si las cosas vienen mal dadas eso puede convertirse en una fractura. En un principio no lo vamos a poner, pero si tuviera que salir por un estado de emergencia, saldría", señaló. "Para un caso de emergencia creemos que Jorge Ortiz también podrá estar. A poder ser no jugará, pero siendo quince, lo lógico es llevárnoslo para rellenar banquillo", resumió.

El técnico de Eibar no encuentra una razón lógica a las lesiones que están sacudiendo al equipo. "Evidentemente estoy preocupado, pero uno se pone a analizar las bajas y no hay dos lesiones iguales. Si fuera que todo el mundo se lesiona de lo mismo, pues quizás es que algo estamos haciendo mal, pero no. No le damos muchas vueltas, creemos que no hay exceso de trabajo, ni exceso de carga. De los que están lesionados, tres han llegado ahora en enero, por lo que deja claro que no es consecuencia del trabajo de todo el año", aclaró.

Sobre el rival de este domingo, Mandiola aseguró que el Racing de Ferrol no les pondrá las cosas nada fáciles: "Lleva dos victorias consecutivas. El partido seguro que estará igualado, todo dependerá del acierto de los jugadores de arriba".