El B the travel brand prescinde de Bertone

Pablo Bertone dejará de ser jugador del B the travel brand en las próximas horas. La dirección deportiva dirigida por Jordi Riera y el entrenador Félix Alonso han decidido prescindir del escolta argentino, que está negociando su salida con el club. Ambos estaban contentos con el compromiso y la implicación en el proyecto del jugador, que vivía su segunda etapa en la isla, pero consideran que su posición está más que cubierta.

Su rendimiento, no obstante, no ha estado a la altura de las expectativas ya que en los 16:55 minutos de media que ha disputado en veintidós partidos, ha anotado 6,1 puntos, con un 44,3% en tiros de dos, 37,3% en triples y 71,4% en tiros libres, con 5,1 de valoración. Ahora la rotación en el equipo será algo más corta, aunque Alonso considera que tanto Löfberg como Quintela pueden asumir su rol en la posición de 'dos'.

El equipo, que este fin de semana no juega por el parón en la LEB Oro por la Ventana FIBA, será de once profesionales, a la espera de que Xavi Rey, ahora lesionado, llegue a tiempo para ayudar en el play-off de ascenso a la ACB. Esta decisión no está motivada, "en ningún caso", como señalan desde el B the travel, por motivos económicos, a pesar de que la semana pasada se decidió despedir a la responsable de comunicación y que en los desplazamientos viajen dos personas menos, "sin que eso afecte", aseguran, al día a día del club. Además, esta baja de Bertone, que mañana ya no se ejercitará a las órdenes de Alonso, supone una buena noticia para la cantera del club de s'Arenal.

El júnior Sergi Huguet, que juega en el filial de EBA que dirige Pau Tomàs, empezará a participar en todas las sesiones con los mayores, aunque seguirá disputando los partidos con el segundo equipo. Huguet, de 17 años y que ha debutado con la selección española sub15, es una de las grandes apuestas de la dirección deportiva para el futuro. Hace meses que ya sabe lo que es entrenar con los Bivià, Álex Hernández y compañía, pero ahora lo hará a diario.