Al Palma Futsal le falta pólvora

El Palma Futsal dejó escapar anoche una gran oportunidad de seguir apretando a los equipos de arriba. El conjunto mallorquín se marchó de vacío de su visita a la cancha del Servigroup Peñíscola en un partido que empezó ganando y que acabó doblando la rodilla. Se adelantó en el marcador con una diana de Eloy Rojas, pero los de Castellón mostraron más fe en sus posibilidades y dejaron sin premio a los de Vadillo.

El partido arrancó con un ritmo muy trabado y con muchas interrupciones que no permitía a los equipos coger ritmo. Con esta dinámica, ninguno de los dos equipos logró hacerse con el control del juego. Sin embargo, el Palma encontró el premio en su buen trabajo en la presión defensiva. Rafa López consiguió recuperar el balón en pista de ataque para ceder el esférico a Eloy Rojas para que perforara la portería rival. Podía ser un punto de inflexión en el partido, pero la alegría en la escuadra visitante duró muy poco.

Menos de un minuto exactamente, el tiempo que necesitó el Peñíscola para empatar de nuevo el partido mediante Rubén Orzáez. Los mallorquines intentaron cambiar el signo del marcador antes del descanso y en el último minuto dispusieron de dos ocasiones en las botas de Eloy Rojas, que no logró transformar en gol.

La segunda mitad empezó con otro ritmo. Situaciones de ida y vuelta que permitían a ambos conjuntos llegar al área rival. Claudino tuvo la mejor para los locales en una acción a balón parado, mientras que Eloy Rojas volvió a poner a prueba a Molina en una acción de contraataque. Sin embargo, el tanto llegó en una acción a balón parado. Más concretamente en una falta directa que logró convertir Pani para adelantar a los de Juanlu Alonso.

El Palma Futsal buscó la respuesta, primero en las botas de Raúl Campos, y posteriormente en las de Vilela, que se topó con la madera. Los palmesanos desaprovecharon sus oportunidades y vieron como el partido se complicaba todavía más con un nuevo tanto de Rubén Orzáez cuando se acababa de rebasar el ecuador de la segunda parte.

La situación era complicada para los intereses baleares y por eso Vadillo decidió poner portero-jugador a ocho minutos para el final. Siguieron pasando los minutos sin que el Palma lograra siquiera recortar en el marcador. Y no sería porque no lo intentara porque hubo ocasiones de todos los colores, pero la pelota no quiso entrar hasta que Vilela sobre la bocina consiguió marcar su primer gol como verde pistacho que no serviría para puntuar.

Así se llegó al final del partido y los de Vadillo están obligados a vencer este mismo domingo en Zaragoza para recuperar la senda del triunfo y con la Copa de España en Málaga en la retina.



Vadillo



El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, lamentó la falta de puntería de su equipo en Peñíscola. "La diferencia ha estado en la contundencia. Hemos empezado bastante bien, pero poco a poco Peñíscola se ha ido metiendo más". Por su parte, Diego Nunes no ocultó su rabia por la derrota. "Nos vamos muy dolidos por el resultado. No hay excusas y hay que seguir adelante". Eloy Rojas, autor del tanto, fue claro. "Hemos pagado los errores propios", reconoció el ala andaluz.