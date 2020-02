Posiblemente mi amigo tenía razón

Me decía un amigo, cuando terminó el partido que el B the travel brand acababa de perder en Son Moix, que estaba triste. Le pregunté si estaba también enfadado y me respondió que no. "Enfadado, no; simplemente siento que me han engañado". Su respuesta me sorprendió y al demandarle que me lo explicara, me comentó que desde principio de temporada había escuchado un discurso ilusionante, no paraban de repetirle que se había confeccionado un auténtico "equipazo", que se había fichado a "la crème de la crème" de la categoría, que la plantilla era amplísima, 13 jugadores fichados y sólo 12 en acta, que había mucho talento y calidad, que el entrenador había aceptado el reto de gestionar una plantilla de estas características y que no se cansaba de alabar la calidad deportiva y humana de sus jugadores y que... ¡éste era el año! No entendía cómo se podía explicar la derrota del domingo ni por qué el equipo desplegó un baloncesto tan mediocre... No comprendía que el equipo ya hubiera sumado ocho derrotas... No paraba de repetir que le habían engañado, que el producto que le habían vendido no era el que estaba viendo sobre el parqué. "Una de dos, o la plantilla no tiene la calidad que nos habían asegurado atesoraba o el técnico no sabe cómo sacar lo mejor de estos jugadores". Para animarle le dije que no era el momento de hacer balance, que era verdad que el tren del ascenso directo se había perdido, pero que quedaba el tramo final de la liga regular y lo más importante, el play-off de ascenso. "¿Tú crees que las sensaciones que está dejando el equipo invitan al optimismo...", me preguntó. Y finalizó de esta manera: "No me preguntes qué haría yo. No soy yo el que tiene que encontrar soluciones. Quien las tiene que aportar es la directiva, el entrenador y la plantilla". Bajé la cabeza y marché a casa pensativo.



Mi amigo tenía razón al no entender lo que está pasando. El técnico ha reconocido en varias ocasiones que él es el responsable de sacar provecho de la calidad y el talento de sus jugadores, que aún no había encontrado la fórmula y que estaba trabajando para dar con la tecla. Y también es cierto que la aportación de estos jugadores deja mucho que desear. Si repasamos el ranking de los mejores jugadores de la LEB Oro hasta el momento, vemos muy pocos en la zona alta. En los apartados de puntos anotados, rebotes totales, rebotes defensivos, rebotes ofensivos, asistencias, balones recuperados, tapones, mates, faltas recibidas y valoración individual no vemos a ningún jugador del B the travel brand entre los diez primeros clasificados. Donde sí aparecen es en % de tiros de 2 (Olumuyiwa ocupa la sexta plaza), en % de triples (Tomás, la sexta) y % de tiros libres (Hernández, la tercera). Pobre bagaje.



En la rueda de prensa posterior al partido del domingo, Félix Alonso no se mostraba disgustado con la defensa de su equipo. Reconocía, sin embargo, que el ataque no había sido bueno e incidía en el desacierto de sus jugadores. Intentaba justificar ese desatino aduciendo factores psicológicos, fruto de un exceso de nervios, tensión... Sin duda la psicología ayuda a mejorar el rendimiento del jugador, pero la explicación del bajo rendimiento del equipo no sólo hay que buscarla en los aspectos mentales; también hay que analizar aspectos puros de baloncesto. Hay cosas que no se hacen bien. ¿De qué sirve hacer un bloqueo horizontal a Stainbrook para que reciba en el poste bajo si, por una mala ejecución del mismo, recibe demasiado lejos de la pintura? ¿De qué sirve una y otra vez repetir un bloqueo directo y continuación si después no se hace una correcta lectura del movimiento?



Es comprensible y humano que mi amigo en estos momentos opine que le quisieron vender la moto. Posiblemente tenga razón, pero sigo pensando que queda tiempo, aunque de cada vez menos. Se hace necesaria una profunda reflexión y actuación de todos los protagonistas que tienen en sus manos la capacidad de revertir esta situación sorprendente e inesperada. Personalmente considero que el Proyecto demanda el esfuerzo de todos. La ilusión de mucha gente lo merece.