Paula Barceló: "Sería increíble conseguir una medalla en los Juegos de Tokio"

Paula Barceló, regatista mallorquina del CN S'Arenal, ya piensa en los Juegos de Tokio tras acabar de proclamarse hace tres días campeona del mundo en la categoría 49er FX. "Sería increíble conseguir una medalla en Tokio. Es el propósito de la campaña y ojalá que podamos llegar a ello. Para mí , simplemente estar en unos Juegos sería increíble, pero creo que hay que llegar con esa ambición porque se puede. Haremos todo lo posible", ha resaltado nada más llegar al aeropuerto de Son Sant Joan desde Australia, donde se proclamó el pasado sábado campeona del mundo de vela en la categoría 49er FX.

Tras lograr la medalla de oro junto a su compañera de equipo Tamara Echegoyen, Paula ha reconocido que lo primero en quién pensó fue en su familia. "La familia es lo primero que me pasó por la cabeza al ganar el oro. Me escribían a horas que les decía: "Tendríais que estar durmiendo". Y me decían que no podían. El cambio horario es un fastidio para todos, pero alegra que estén siguiéndonos. Ellos son los que lo sufren cada día con nosotros a pesar de estas muy alejados de ellos, con los que pagamos todos los que nos pasa", ha indicado.

La regatista mallorquina ha recalcado que, tras perderse el anterior Mundial por lesión, este ha servido en cierta manera como revancha, pero que la lesión no le privó para continuar trabajando: "Era un Mundial, aparte de por la importancia que tenía porque al final era donde se conseguía la clasificación del país, la verdad es que habíamos trabajado muchísimo para ese Mundial. Dos semanas antes romperse un pie fue un bajón bastante importante. Pero en eso consiste la vida, en caerse y levantarse".